El «Manuel Nores» llega a Montevideo con el cuerpo de Said Aga, el marinero de Cangas fallecido

El buque Manuel Nores, de Pesquerías Nores, llegó esta tarde al puerto Montevideo, Uruguay. Como adelantó FARO, se trata del arrastrero en el que esta semana falleció Said Aga, un marinero vecino de Cangas de 58 años que perdió la vida tras sufrir un accidente laboral cuando el barco se dirigía a puerto para realizar la descarga.

El barco amarró en el muelle del país sudamericano pasadas las dos y media de la tarde (hora española). A bordo estaba el cadáver del marinero, contramaestre de 58 años de edad de origen marroquí que realizaba una última marea (estaba ya jubilado).

Aunque fuentes de Salvamento Marítimo informaron de que el marinero habría sufrido un paro cardíaco, desde un primer momento familiares y fuentes del sector consultadas apuntaron a un accidente con un cable metálico, que incluso podría haber tenido lugar el sábado unas heridas de las que no se recuperó, falleciendo el martes. Está por ver si la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) intentará aclarar lo sucedido.

El «Manuel Nores», amarrado en Montevideo / Cedida

El Manuel Nores trabajaba en el Atlántico sur, faenando en la conocida como milla 201, en el límite marítimo de Argentina. Es de la misma armadora a la que pertenecía el Villa de Pitanxo, el arrastrero que naufragó en aguas de Terranova hace ahora cuatro años. En aquel caso, se trataba de una unidad que faenaba en aguas de NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization, u Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste) y que se hundió dejando 21 fallecidos entre los 24 tripulantes.

El buque tiene 64 metros de eslora tras haber sido ampliado hace un par de años. Es uno de los arrastreros que la armadora decidió agrandar, haciendo así uso de los 825 GT (gross tonnage, arqueo bruto) que quedaron liberados tras el hundimiento del Villa de Pitanxo.

Antes de la obra, la embarcación fabricada en el año 2000 por parte de Construcciones Navales P. Freire (Freire Shipyard) tenía una eslora de casi 50 metros y 637 GT.