Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

La Comisión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva durante los últimos años: la renovación de la flota pesquera no puede ser subvencionada. Poco ha cambiado pese a que el número de barcos no pare de caer o que los buques que siguen en activo acumulen años y años, en algunos casos como en Pontevedra hasta los 40 de media. Tampoco ha importado quién ocupaba el sillón que se encarga de moldear la pesca comunitaria. Ni María Damanaki, Karmenu Vella o Virginijus Sinkevičius (por citar solo los últimos comisarios del área) dieron su brazo a torcer con esta histórica reclamación del sector y de países como España. Tampoco Costas Kadis, el actual político en el cargo, que en más de una ocasión se mostró tajante sobre el tema. Al menos, hasta el martes: el chipriota abre una puerta a incentivar la renovación de flota a través de «ajustes» en la Política Pesquera Común (PPC). «No dudaremos en llevarlos a cabo si es necesario, incluso para la descarbonización y modernización de nuestra flota pesquera», dijo.

Aunque pasó desapercibido, el martes se celebró una «conferencia de alto nivel» clave de cara al futuro de la pesca. Bajo el título Navegando por el cambio: hacia la transición energética en la pesca y la acuicultura de la UE, Bruselas quiso debatir con los principales interesados la futura «hoja de ruta» que marcará la Energy Transition Partnership (traducido como «asociación para la transición energética»), que nació con la idea de apoyar la descarbonización de la flota y, sobre todo, para hacer frente a los retos que plantea.

El comisario de Pesca y Océanos fue el encargado de la inauguración del evento y en su discurso señaló que la conferencia es «el último hito en el camino que comenzó en 2023», cuando la Comisión lanzó su comunicación sobre la transición energética de la pesca. «El objetivo es claro: alejarse de la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia soluciones energéticas que preserven nuestros ecosistemas, protejan al sector de futuras crisis energéticas y estimulen la economía azul», explicó.

Kadis, que llamó a los Estados miembros a usar las «herramientas» que ofrece el actual Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), reconoció las muchas dificultades que tiene la descarbonización y que no se puede aplicar «un enfoque único para todos». Así, con el objetivo de que el negocio en el sector «siga siendo viable y flexible», recordó que los resultados alcanzados en el marco de la asociación «se tendrán en cuenta en la evaluación del Reglamento de la PPC» y que «mostrará claramente» si la política actual tiene «herramientas necesarias para abordar los retos actuales y futuros o si es necesario realizar ajustes». «Y no dudaremos en llevarlos a cabo si es necesario, incluso para la descarbonización y modernización de nuestra flota pesquera», remarcó.

La voz del sector

La flota europea, española y de Vigo estaba representada en la conferencia. El presidente de Europêche, Javier Garat (también secretario general de Cepesca), y el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa. El primero indicó que la flotade la UE «ya ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un 52% desde 1990» (principalmente por la reducción de barcos en activo) y urgió «pasar de los proyectos piloto a una transición real». Para esto último, recomendó «eliminar las barreras normativas de la UE, en particular las restricciones de capacidad» y a la aplicación de «herramientas financieras que se ajusten realmente a la magnitud del reto».

Por su parte, Ulloa presentó los avances del proyecto HY2Fish, que busca reconvertir un pesquero para adoptar nuevas tecnologías. En este sentido, advirtió de «dos problemas principales durante el proceso de diseño»: falta de proveedores para piezas clave y un «proceso complicado para obtener la autorización de navegación» al tratarse de «nuevas tecnologías nunca aplicadas».