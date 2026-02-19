CC OO Galicia reconocerá al superviviente del «Pitanxo» Samuel Kwesi en sus Premios 10 de Marzo
También reivindicará el trabajo de la jueza Paz Filgueira y el sindicalista Xosé Lamela
CC OO Galicia y su Fundación han divulgado los nombres de las tres personas que serán distinguidas con los Premios 10 de Marzo 2026, en reconocimiento «al compromiso con los derechos de la clase trabajadora y con la defensa de la democracia y la igualdad». Se trata de Samuel Kwesi Koufie, uno de los tres marineros supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo, en febrero de 2022; la magistrada Paz Filgueira Fernández y el sindicalista Xosé Lamela Cacheiro. Los reconocimientos, que este año celebran su 35 edición, se entregarán el 7 de marzo en Santiago.
Según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, la de Kwesi Koufie «personifica la historia de miles de migrantes que, con su esfuerzo diario, construyen la riqueza de nuestras costas». CC OO recuerda que el marinero, nacido en Ghana pero afincado en Marín, «tuvo que asumir un papel que nunca había pedido», el de convertirse en un testomonio clave para la investigación del naufragio.
La magistrada Paz Filgueira Fernández inició su labor judicial en Lalín y durante una década estuvo al frente del juzgado especializado en violencia de género de Vigo. En la actualidad es la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela (plaza nº 3), y está considerada una de las juristas más destacadas del Estado en el abordaje de la violencia machista. Por su parte, el sindicalista Xosé Lamela Cacheiro, nacido en Cartelle (Ourense) en 1952, cuenta con una extensa trayectoria de militancia en CC OO: tras regresar a Barcelona después de emigrar a Alemania, se incorporó al sindicato en los últimos años de la dictadura franquista. Ya asentado en Galicia, fue el encargado de organizar Comisiones Obreras en Santiago
