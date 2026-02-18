Remolcan a Bouzas un velero a la deriva que se aproximaba a un ferry atracado
Salvamento Marítimo intervino para auxiliar a un barco con problemas en el motor
Salvamento Marítimo asistió este miércoles a un velero con dos personas a bordo que quedó a la deriva por un fallo de motor cerca del muelle de transatlánticos de Vigo y que, según el aviso recibido, se aproximaba a un ferry atracado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Vigo, se le indicaró a la embarcación que fondeara el ancla para frenar la deriva y movilizaron a la Salvamar Mirach.
Salvamento informó al ferry de la incidencia y, mientras la embarcación de pasaje arrojaba un cabo, la Salvamar maniobró para separar el velero de la zona de riesgo y proceder a su remolque.
La operación finalizó sin incidencias, con el velero remolcado hasta el Liceo Marítimo de Bouzas, donde quedó a salvo.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos