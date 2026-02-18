Remolcan a Bouzas un velero a la deriva que se aproximaba a un ferry atracado

Salvamento Marítimo asistió este miércoles a un velero con dos personas a bordo que quedó a la deriva por un fallo de motor cerca del muelle de transatlánticos de Vigo y que, según el aviso recibido, se aproximaba a un ferry atracado.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Vigo, se le indicaró a la embarcación que fondeara el ancla para frenar la deriva y movilizaron a la Salvamar Mirach.

Salvamento informó al ferry de la incidencia y, mientras la embarcación de pasaje arrojaba un cabo, la Salvamar maniobró para separar el velero de la zona de riesgo y proceder a su remolque.

La operación finalizó sin incidencias, con el velero remolcado hasta el Liceo Marítimo de Bouzas, donde quedó a salvo.