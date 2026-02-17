Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay

Un marinero vecino de Cangas falleció tras sufrir un accidente laboral a bordo del Manuel Nores, un buque de Pesquerías Nores -también armadora del 'Villa de Pitanxo' que naufragó en aguas de Terranova hace ahora cuatro años-, y que navegaba en el Atlántico Sur con destino a Uruguay, según el testimonio de un familiar. Asegura que, por ahora, dispone de información limitada y que el cuerpo permanece en el barco a la espera de ser desembarcado en puerto.

«Nos informaron de que estaba embarcado en un barco en Malvinas y que había fallecido», explica este pariente, que relata cómo recibieron la noticia: «Fue impactante. No lo creíamos».

De acuerdo con lo que le trasladaron en el entorno familiar, el accidente se produjo mientras la tripulación trabajaba con un cable metálico. «Nos comentaron que el barco iba para descargar a Uruguay y que estaba midiendo el cable; al medirlo se soltó y le dio», cuenta. «Son cables de metal… muy potentes», añade.

Este allegado señala que el siniestro se produjo días antes del fallecimiento. «Llevó el impacto el sábado y ayer falleció», afirma, sin poder concretar más detalles «porque aún no se sabe mucho» y la familia se encuentra «en estado de shock».

«Cuatro hijos, uno menor»

Fuentes familiares identifican al fallecido como Said Aga, «de origen marroquí», vecino de Cangas desde hace más de dos décadas:«desde 2003 hasta ahora», indica. Sobre su edad y situación familiar, apunta que tenía 58 años y «cuatro hijos, uno de ellos menor, de 14».

La familia sostiene que el barco tenía previsto entrar en Uruguay y desembarcar el cuerpo allí. «Mañana va a entrar el barco a Uruguay, sigue en el barco», señala este pariente, que insiste en la prudencia: «La información no es del todo certera, aún no se sabe mucho».

Concluye que en las próximas horas esperan poder aclarar todos los detalles del fallecimiento de su familiar. «Esta noche hemos estado en casa de la mujer de Said y está devastada», confiesa.