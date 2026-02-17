Mar simplifica el acceso a la formación pesquera para atraer a más jóvenes y extranjeros

No es ninguna novedad que el sector pesquero gallego necesita urgentemente mano de obra. Así lo denuncian casi a diario desde la flota, con un colectivo cada vez más envejecido y profesionales que se suelen retirar antes de lo habitual a falta de relevo generacional, que no termina de llegar en medio de un escenario cada vez más difícil para la actividad. La realidad, según los datos que sobre el papel publica cada mes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que esta tendencia se agrava en el largo plazo. Solo Galicia ha perdido más de 1.000 trabajadores por cuenta ajena afiliados al Régimen Especial del Mar en el último lustro, hasta los 9.228 registrados en enero de 2026. Una caída del 9,8% que se acelera respecto al retroceso del 6,7% que se anotó entre 2016 y 2021 —el periodo inmediatamente anterior—, confirmando que la sangría sigue dilatándose.

La apuesta del gremio para revitalizarse y dirigirse otra vez hacia la senda de crecimiento en términos de empleo pasa sí o sí por la inclusión de más extranjeros entre sus filas. Son ellos los que actualmente impiden que la merma del músculo laboral sea aún más profunda, con un peso que no deja de crecer respecto al total de asalariados, y así lo entienden también desde la Xunta, que la semana pasada lanzó a consulta pública el proyecto de orden que busca simplificar el acceso a las titulaciones marítimas.

En el nuevo texto, la Consellería do Mar introduce facilidades para llegar a más jóvenes y profesionales foráneos flexibilizando la edad requerida para matricularse en los cursos, eliminando el requisito de tener 16 años para aquellas personas que quieran acceder a la formación de marinero pescador —que además se reduce de las 50 a las 23 horas— y de tener 18 años para quienes deseen acceder a las formaciones de patrón local de pesca (250 horas) y patrón costero polivalente (600 horas). En los tres casos, haber cumplido dichas edades no será necesario para inscribirse en los cursos, solo para presentarse a los exámenes, lo que permitirá a los menores anticiparse y cursar antes todos los módulos para después evaluarse.

Las matriculaciones se abrirán a cualquier persona que presente una copia del pasaporte —sin la necesidad de disponer de DNI o NIE— y se acabará también con la barrera que hasta ahora suponía el hecho de tener que acreditar una formación mínima para entrar en el curso de marinero pescador, por medio de distintos certificados como el de nivel 1 de enseñanzas básicas. En lugar de tener que realizarlos de antemano y presentarlos, estos se sustituyen por una declaración responsable que garantice el conocimiento básico de una de las lenguas oficiales de Galicia, que podrá ser comprobada mediante una prueba efectuada por la entidad formadora.

El objetivo es «facer a formación máis accesible, inclusiva e adaptada á diversidade de perfís que demanda o sector marítimo-pesqueiro, facilitando tamén a incorporación de profesionais estranxeiros en condicións de igualdade», exponen desde el departamento que dirige Marta Villaverde. El proyecto de orden se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por la capacitación y la profesionalización del sector, que en 2026 cuenta con una inversión de 12,4 millones de euros en el marco del Programa de Ensinanzas Pesqueiras y ayudas específicas a la formación financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Prueba de natación, obligatoria

Para Rosa Meijide, responsable del servicio de formación de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), es especialmente importante que la simplificación desarrollada por la Xunta mantenga la obligatoriedad de superar una prueba de natación para lograr la titulación de marinero pescador, algo que —recuerda— no exigen algunas comunidades, con el consecuente riesgo que eso puede suponer para las tripulaciones. La normativa gallega se encuadra en el marco del Real Decreto 36/2014, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha avanzado que pretende derogar por uno nuevo que contemple las últimas resoluciones del Comité de Seguridad Marítima, que serán aplicables en España a partir de 2027.

Galicia ha perdido 1.350 trabajadores nacionales por cuenta ajena afiliados al Régimen Especial del Mar en los últimos cinco años frente a los 349 extranjeros que ha ganado, aún muy lejos de cubrir el déficit. Y es que la pesca engloba a un colectivo profesional cada vez más envejecido y que también se retira antes de lo habitual —el coeficiente reductor de jubilación permite anticiparla hasta un máximo de 10 años— en un momento en el que cada vez menos españoles deciden trabajar en el mar por sus condiciones laborales, que van más allá del salario y se extienden a la dureza del oficio o la mínima conciliación familiar.