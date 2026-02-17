Galicia y otras cinco comunidades frenan el veto a la pesca de la anguila

Galicia y otras cinco comunidades han conseguido frenar la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de catalogar la anguila como especie «en peligro de extinción», denominación que implicaría la prohibición de su pesca y comercialización en España. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, indicó este martes que ninguna autonomía secundó la medida planteada por la cartera de Sara Aagesen en el Comité de Flora y Fauna celebrado para debatir el asunto, donde seis regiones se opusieron frontalmente y el resto se abstuvieron de pronunciarse.

Con estos votos, la iniciativa impulsada por el Gobierno central pone fin a su breve recorrido desde que se anunció el pasado 30 de enero, de la mano de la organización de cocineros Euro-Toques. Se tumba, apostando en su lugar por la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación de Anguilla anguilla teniendo en cuenta las alegaciones realizadas, incluidas las de la Xunta, que se posicionó desde el principio contra el veto a la actividad pesquera por las consecuencias que tendría para el conjunto del territorio.

«Galicia expuso as súas razóns para defender ao sector desta proposta sen sentido», señaló Villaverde en un audio remitido a los medios de comunicación, asegurando que la iniciativa se llevó a la mesa de diálogo «sen datos científicos rigurosos», obviando «o impacto socioeconómico» y sin tampoco tener en cuenta «toda a normativa pesqueira que regula esta pesquería, unha pesquería que se realiza de forma sostible e de forma totalmente responsable polo noso sector».

El Gobierno seguirá intentándolo

Las otras cinco comunidades que decidieron votar en contra de la propuesta del Miteco de incluir la anguila entre las especies «en peligro de extinción» son Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia y Baleares. Ante este escenario, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanzó que no cederá en su intención aumentar la protección sobre este animal. «Lo hemos intentado tres veces, pero somos un ministerio que es resiliente. Seguiremos intentándolo las veces que sean posibles», subrayó.