La cadena de valor del palangre gallego genera 855 millones de euros al año y más de 4.800 empleos

La actividad de las empresas integradas en Interfish-España generó 855 millones de euros en 2023 y sostuvo más de 4.800 puestos de trabajo, según un estudio elaborado por la Cátedra Ardán (Consorcio Zona Franca de Vigo y Universidade de Vigo) que ha evaluado el impacto económico y social del sector. La asociación, constituida en 2019, es la única organización pesquera de carácter interprofesional del país y agrupa a toda la cadena de valor de la tintorera (Prionace glauca), el marrajo (Isurus oxyrinchus) y el pez espada (Xiphias gladius). Integra a 56 sociedades armadoras y siete empresas comercializadoras y transformadoras articuladas a través de tres organizaciones de productores —Orpagu (A Guarda), OPP-7 (Burela) y Opromar (Marín)— y Conxemar, que refuerza el carácter integral de la entidad.

En conjunto, estas compañías aglutinan el 75% de las ventas de las tres especies mencionadas, claves para el palangre gallego. Su producción directa alcanzó los 372 millones de euros en el ejercicio objeto del análisis, desglosados en 115,7 millones correspondientes a la pesca extractiva y 257 millones derivados de la industria transformadora y comercializadora. Sumando los efectos indirectos y los inducidos, la cifra total se eleva hasta los 855 millones de euros.

Las conclusiones del estudio fueron presentadas este martes en Vigo ante una nutrida representación de altos cargos institucionales y responsables empresariales. Arrancó la bienvenida el delegado de Zona Franca, David Regades, que destacó la contribución de Interfish-España como «pilar estratégico para la economía de la soberanía alimentaria». Tras él intervinieron Susana Lama, jefa del servicio de Ardán, y Xavier Martínez Cobas, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Vigo y autor del informe, que ensalzaron la «metodología robusta» empleada para radiografiar la aportación de este segmento a nivel nacional.

«Este trabajo transmite una imagen fiel de la actividad socioeconómica de Interfish-España», ratificó por su parte Juan Carlos Martín Fragueiro, director de Opromar, que ejerció como portavoz de la interprofesional pesquera. Teresa Molina, subdirectora general de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca, incidió en el peso estratégico del palangre, «una de las joyas de la corona» de la flota exterior española. Y cerró el evento el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ensalzó el papel de la ciudad a la hora de impulsar la pesca.

Casi 290 millones en riqueza generada

En términos de valor añadido bruto (VAB), el impacto agregado de Interfish-España se sitúa en torno a los 289 millones de euros, un montante que refleja la generación de riqueza neta en el conjunto de la economía española. El estudio estima además que la actividad de las empresas asociadas sostiene 691 empleos directos, 1.523 empleos indirectos y 2.598 empleos inducidos. En total, 4.813 puestos de trabajo vinculados a la cadena de valor. Las retribuciones salariales asociadas alcanzan los 165 millones de euros, mientras que la contribución fiscal conjunta ronda los 50 millones.

El análisis pone de manifiesto el importante efecto de la colaboración intersectorial de Interfish-España: por cada euro que genera la flota palangrera gallega llegan más de dos euros adicionales al sector transformador y comercializador, lo que evidencia la sinergia entre ambos. En 2023, la inversión total superó los 79 millones de euros, mientras que el consumo de bienes y servicios vinculado a la actividad alcanzó los 161 millones, consolidando la cadena mar-industria asociada a estas pesquerías.

Más de 26.000 toneladas producidas

Las empresas integradas en la interprofesional abarcaron una producción de 26.346 toneladas de pescado en 2023, asegurando el suministro de proteína marina en el mercado nacional e internacional. El informe contextualiza estos resultados en un escenario de fuerte presión estructural —aumento de costes energéticos y laborales, dificultades para trasladar esos costes a los precios, caída del consumo de pescado en España y competencia de terceros países en aguas internacionales sin las mismas exigencias regulatorias que la flota europea—. En este marco, concluye Interfish-España se constituye como un actor estratégico en la economía nacional y en la seguridad alimentaria.