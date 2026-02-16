La vigilancia sobre la milla 200 se intensifica por tierra, mar y aire: casi 500 pesqueros (y sus luces) se apilan a poca distancia del caladero argentino
El Ministerio de Defensa del país sudamericano desplegó la operación Mare Nostrum VIII para vigilar, identificar y registrar cada embarcación que opera en las proximidades del dominio marítimo nacional: «Patrullamos para asegurar que ningún barco extranjero cruce ese límite para saquear»
Una hilera de luces formada por cientos de brillantes bombillas se expande a lo largo de varios kilómetros a muy poca distancia de la milla 200 de Argentina, la última de las aguas jurisdiccionales del país sudamericano y sobre la que su ejército ha intensificado el control a través de la operación Mare Nostrum VIII. Lejos de proceder de tierra —de edificios o de pequeñas ciudades—, esos destellos provienen de las embarcaciones que faenan desde la 201 en adelante, y a las que los militares argentinos siguen muy de cerca después de las incursiones que han sufrido en las últimas semanas por parte de algunos pesqueros extranjeros sin autorización.
Desde tierra, mar y también aire se trabaja para «vigilar, identificar y registrar cada embarcación que opera en las proximidades del límite marítimo nacional», expone el Ministerio de Defensa, asegurando que son casi 500 los buques que iluminan las proximidades de su dominio en estos momentos. «Esa es la dimensión del desafío», aseguran en este sentido desde el departamento.
Cerco sobre poteros, arrastreros y buques logísticos
Dos de los medios que controlan las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina son el patrullero oceánico A.R.A. Storni y la aeronave P-3C Orion, a los que se suma el apoyo directo que reciben desde las bases militares y las dependencias del resto de autoridades. Se sigue muy de cerca «a poteros, arrastreros y buques logísticos que sostienen durante meses la actividad pesquera extranjera». «Patrullamos y vigilamos para asegurar que ningún barco extranjero cruce ese límite para saquear lo que les pertenece a los argentinos», remarcan los militares.
