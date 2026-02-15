Terceros países
La pesca pide mejores pactos con África ante la competencia rusa y china
El LDAC reclama que la UE cambie «de foco» respecto a los acuerdos con el continente africano
El sector pesquero necesita que la Unión Europea dé un giro y mejore la financiación de sus acuerdos con África, para que se sigan firmando y los barcos comunitarios mantengan el acceso a sus aguas, ante la competencia creciente de las flotas de Rusia y de China. Así lo defiente la presidenta del grupo de acuerdos pesqueros del Comité consultivo de Pesca de Larga Distancia de la UE, Béatrice Gorez, que destaca que las negociaciones del presupuesto comunitario para 2028-2034 son «una oportunidad» para un cambio «de foco».
El LDAC, que tiene su sede en Madrid, es un organismo consultivo en el que están representadas la flota, la industria y las ONG. «Hace falta que la UE evolucione y juegue sus cartas, no solo las sectoriales (de pesca), también las de cooperación, para que los acuerdos sigan siendo atractivos para los países africanos», subraya Gorez en una entrevista con Efe.
También reclama mayores iniciativas en favor de las mujeres africanas en esos acuerdos, un total de 11 con países terceros, ocho de ellos con naciones africanas (Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Mauricio, Mauritania, Sao Tomé y Príncipe, Madagascar y Seychelles). Aparte, la UE tiene pactos en suspenso, entre los que destacan el de Marruecos, Senegal, u otros países africanos como Gambia, Guinea Ecuatorial, Liberia o Mozambique.
Gorez resalta que esos acuerdos no pueden ser exclusivamente pesqueros, para que flota acceda a los caladeros, sino que debe haber «propuestas beneficiosas para los países terceros», con mejoras visibles en el empleo local». De lo contrario, recalca, esas naciones mirarán a China, Corea y Rusia, cuyas flotas están cada vez más presentes en África.
