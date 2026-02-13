La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar

El aumento de la temperatura del océano está cambiando la biología reproductiva de la merluza europea (Merluccius merluccius). Un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), concluye que, a medida que el mar se calienta, la especie alcanza la madurez sexual con una talla más pequeña: es decir, comienza a reproducirse antes, cuando todavía no ha crecido tanto. La investigación se apoya en casi un siglo de datos y confirma una correlación inversa y estadísticamente significativa entre temperatura y talla de madurez: a mayor temperatura del agua, menor tamaño al que los individuos empiezan a reproducirse, un parámetro considerado clave para entender la dinámica de las poblaciones y orientar su gestión pesquera.

El trabajo también dibuja un patrón geográfico para este fenómeno. En el Atlántico Norte, donde predominan aguas frías, la merluza alcanza la madurez alrededor de los 53,4 centímetros. En el Atlántico Sur, de carácter más templado, la cifra baja a 40,1 centímetros. Y en el Mediterráneo, más cálido, se reduce aún más, hasta 30,9 centímetros. Otro de los hallazgos es el marcado dimorfismo sexual: los machos maduran con tallas menores que las hembras, un aspecto relevante a la hora de evaluar el potencial reproductivo y el estado de los stocks.

De cara al futuro, las proyecciones bajo escenarios de cambio climático apuntan a que la talla de madurez podría disminuir entre 4 y 9 centímetros en la mayoría de áreas de distribución hacia finales de siglo, con descensos especialmente acusados en el Atlántico. “Esta reducción proyectada subraya la urgente necesidad de implementar estrategias de gestión pesquera adaptativas que aborden los efectos del cambio climático en los ecosistemas y stocks marinos”, señala David José Nachón, investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autor principal del artículo.

Noticias relacionadas

Para realizar el estudio, el equipo recopiló una amplia base histórica de registros de talla de madurez (1925-2021), cubriendo un extenso rango geográfico, e integró esos datos con la temperatura del agua correspondiente. El calentamiento del mar también está detrás de la «plaga» de pulpo registrada al sur de Inglaterra, con la que se registraron capturas de 1.900 toneladas de este cefalópodo, frente a las 1.218 toneladas subastadas en Galicia.