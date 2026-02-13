Naufragio
La defensa Padín y Nores reprocha que el auto del juez «arrastra todos los errores» divulgados por la Ciaim con el «Pitanxo»
Apunta que carece de análisis, en tanto se limita a «copiar» las conclusiones de la Comisión de Investigación
Nores ha negado obras ilegales a bordo o que no se hicieran simulacros
La representación legal de Juan Enrique Padín, Pesquerías Nores Marín y José Antonio Nores Ortega ha apuntado que el auto del juez instructor del caso Villa de Pitanxo «se limita a copiar las conclusiones de la Ciaim [la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos] sin un mayor análisis», reproche que también dirige al Ministerio Fiscal.
A preguntas de FARO respecto al pronunciamiento del magistrado Ismael Moreno, fuentes del despacho AMYA Abogados han abundado que esa falta de análisis es lo que ha propiciado que este auto «arrastre todos los errores» de la Comisión de Investigación «que ya hemos puesto de manifiesto».
En particular, la armadora ya había asegurado que existen «pruebas contundentes de expertos, tanto de la Administración pública como de empresas privadas, que inspeccionaron el buque previamente a su salida y constataron la inexistencia de obra ilegal alguna». También ha negado que en el Villa de Pitanxo no se hiciesen los preceptivos ejercicios de emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada