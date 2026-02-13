La defensa Padín y Nores reprocha que el auto del juez «arrastra todos los errores» divulgados por la Ciaim con el «Pitanxo»

La representación legal de Juan Enrique Padín, Pesquerías Nores Marín y José Antonio Nores Ortega ha apuntado que el auto del juez instructor del caso Villa de Pitanxo «se limita a copiar las conclusiones de la Ciaim [la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos] sin un mayor análisis», reproche que también dirige al Ministerio Fiscal.

A preguntas de FARO respecto al pronunciamiento del magistrado Ismael Moreno, fuentes del despacho AMYA Abogados han abundado que esa falta de análisis es lo que ha propiciado que este auto «arrastre todos los errores» de la Comisión de Investigación «que ya hemos puesto de manifiesto».

En particular, la armadora ya había asegurado que existen «pruebas contundentes de expertos, tanto de la Administración pública como de empresas privadas, que inspeccionaron el buque previamente a su salida y constataron la inexistencia de obra ilegal alguna». También ha negado que en el Villa de Pitanxo no se hiciesen los preceptivos ejercicios de emergencia.