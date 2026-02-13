Continúa «la caza del 'Itoitz'»: Salvamento Marítimo prevé enviar un avión mañana para comprobar su hundimiento

Cinco días después de su rescate continúan las investigaciones y las dudas sobre el estado del buque 'Itoitz'. Salvamento Marítimo tiene previsto enviar este sábado un avión para comprobar la situación del pesquero con base en en Ondarroa (Bizkaia) que permanecía a la deriva en el Cantábrico después de escorarse el lunes al norte de A Coruña, y verificar si se ha hundido. Fuentes del servicio de seguridad marítima consultadas por Europa Press han detallado que este viernes la previsión meteorológica todavía no es buena, por lo que esperan a la jornada del sábado para realizar un vuelo de reconocimiento.

Asimismo, el buque Alonso de Chaves, que dio relevo el miércoles al María Pita, regresó este jueves a la base de Gijón tras permanecer en la zona de la emergencia en un contexto con alerta naranja en el mar y olas de hasta nueve metros. Este jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del Itoitz y señalaba que la posición «más probable» del pesquero es que se sitúa «aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas».

Deriva del «Itoitz» en las últimas horas / FdV

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque. Con anterioridad, el miércoles, el buque Salvamar María Pita logró amarrar el pesquero, pero las condiciones meteorológicas adversas hicieron que se soltase del remolque para tratar de llevarlo a puerto.

El rescate

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoitz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro.