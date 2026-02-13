Estudio
La caballa se expande más hacia el norte para desovar
Agencias
Santiago
Una tesis doctoral desarrollada en el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) revela una expansión de las áreas de desove de la caballa del Atlántico nororiental hacia latitudes más septentrionales. El cambio podría estar ligado al aumento de la temperatura superficial del mar y con modificaciones en los procesos oceanográficos.
El trabajo analiza en profundidad la dinámica reproductiva de esta especie de gran importancia ecológica y socioeconómica en Europa y ofrece una visión integral de cómo se distribuye, se reproduce y responde a los cambios ambientales y a la presión pesquera en un escenario de cambio climático.
El estudio confirma la importancia del mar Cantábrico como área de reproducción.
