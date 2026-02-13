Las borrascas diezman los bancos marisqueros y convierten los arenales en vertederos

La ráfaga de borrascas casi ininterrumpidas que en las últimas semanas se han sentido en Galicia deja imágenes a pie de playa bañadas por auténticas masas de basura; restos que las corrientes han sacado de los fondos y han escupido hasta la costa, donde se amontonan a la espera de ser purgados. El arquitecto británico David Chipperfield, afincado en la comunidad desde hace ya varias décadas, colgaba hace solo unos días un post en redes sociales sobre el estado de uno de los arenales de Corrubedo, bajo el título Plastic Harvest. So depressing —en español: Cosecha de plástico. Qué deprimente—. Para el patrón mayor de la Cofradía «San Francisco» de Vigo, Iago Soto, la intensidad de las inclemencias golpea por partida doble al marisqueo ya que, además de restringir la actividad temporalmente —en estos momentos más de lo esperado por una secuencia de nubes y chubascos que no termina—, también amenaza con elevar la mortandad de los bancos, producto de las fuertes lluvias y su efecto desalinizador. Pero más allá de la incertidumbre en torno a cómo estará el recurso una vez salga el sol —si habrá o no, y cuánto—, lo que llama ahora la atención es esa marea de desechos que inunda la costa. Una amalgama de contaminación puede ser letal para el desarrollo de los moluscos.

En medio de las tormentas es frecuente ver que el mar se limpia naturalmente a una mayor velocidad, de ahí que pósitos como el olívico concentren sus campañas de recogida de desperdicios en invierno para ser más eficientes. Del agua ha salido de todo: desde estachas de amarre hasta neumáticos, aunque es la proliferación de toallitas higiénicas lo que más preocupa al sector. Abundan en especial cuando las precipitaciones hacen colapsar los sistemas de saneamiento, llegando a formar pequeñas o grandes «alfombras» que tapizan los suelos donde viven especies como la almeja o el berberecho. Si no se corta de lleno, si se deja crecer sin hacer nada, esta cobertura es capaz de dejar sin oxígeno a las conchas que respiran bajo tierra, provocando su ahogamiento.

Estos residuos, que por ejemplo rebosan en el arenal de Ríos (Teis), son además «generadores de microplásticos que se van deshaciendo poco a poco y se esparcen hasta llegar a los peces», apunta Soto, que pese a esto reconoce que el efecto de los temporales a la hora de remover los fondos y llevar la basura hasta las playas es positivo, siempre y cuando después esta no se deje ahí y sea extraída. Lo «novedoso» en este arranque de año para el patrón mayor es que las borrascas se están sucediendo «inmediatamente una tras otra», por lo que se está prolongando de manera más intensa el periodo en el que se está viendo limitada la actividad. Esto afecta a los mariscadores vigueses y el producto que llega a sus bolsillos: la mitad que antes. Y aunque lo venden más caro, dada su escasez, la pérdida de ingresos que están sufriendo ronda el 25%.

La mortandad en Redondela y Arcade

La realidad del mal tiempo y su huella en los bancos no se queda solo en Vigo, sino que es extensible al resto de Galicia y también lo notan en otros pósitos. Ana Belén Soteliño, de la Cofradía de Pescadores «San Juan» de Redondela, explica que estos días es habitual ver cómo numerosos troncos de madera llegan hasta la costa por el empuje de las fuertes corrientes, que además hacen que la zostera —una planta acuática que crece bajo el mar— se desprenda de los fondos y arribe a la orilla «en forma de abono». A ello se suma el impacto del agua que está cayendo, «muchísima» y que está provocando que «baje la salinidad y el recurso se vea más afectado, sobre todo el que está más cerca de la superficie».

Mónica Sanmartín, de la Cofradía de Pescadores «Virgen del Carmen» de Arcade, también constata que hay más suciedad y que los ríos están trayendo restos de árboles, ramas y hojas, que se amontonan con los demás desechos que empañan la zona. «Se están alineando todos los astros y nos está pasando todo lo peor que nos podía pasar», afirma, recordando que en su caso ya llevan más de un año de cierre, con muchas profesionales sin ayudas y ganándose la vida en tierra, realizando trabajos de limpieza doméstica o cuidado de mayores, como consecuencia de la mortandad masiva de los bivalvos.