Especie en extinción

La Xunta insta al Gobierno a no prohibir la pesca de anguila

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su encuentro de este miércoles con las cofradías.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su encuentro de este miércoles con las cofradías. | FDV

J. G.

Vigo

El sector pesquero ha mostrado su rechazo unánime a la propuesta de catalogar la anguila como «especie en peligro de extinción», la medida que hace menos de dos semanas puso sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y ha movilizado en tromba a pescadores y cofradías ante la amenaza de perderlo todo, especialmente en las zonas de Arcade, Carril y Ferrol. La preocupación es máxima teniendo en cuenta que el planteamiento del Gobierno, de llevarse a la práctica, implicaría la prohibición de la pesca y la comercialización de la especie, algo a lo que no está dispuesta la flota artesanal y tampoco la Xunta.

El Ejecutivo autonómico, como explicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó este miércoles ante los pósitos las alegaciones que llevará al próximo Comité de Flora y Fauna del 17 de febrero, en el que Madrid debatirá el asunto con las comunidades. Entre ellas, argumenta que no hay nuevos informes técnicos que avalen la medida y apuesta por reforzar los mecanismos de gestión y control, advirtiendo que el veto podría implicar «un grave impacto socioeconómico e incluso favorecer la pesca ilegal».

La Xunta insta al Gobierno a no prohibir la pesca de anguila

