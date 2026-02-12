Especie en extinción
La Xunta insta al Gobierno a no prohibir la pesca de anguila
J. G.
El sector pesquero ha mostrado su rechazo unánime a la propuesta de catalogar la anguila como «especie en peligro de extinción», la medida que hace menos de dos semanas puso sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y ha movilizado en tromba a pescadores y cofradías ante la amenaza de perderlo todo, especialmente en las zonas de Arcade, Carril y Ferrol. La preocupación es máxima teniendo en cuenta que el planteamiento del Gobierno, de llevarse a la práctica, implicaría la prohibición de la pesca y la comercialización de la especie, algo a lo que no está dispuesta la flota artesanal y tampoco la Xunta.
El Ejecutivo autonómico, como explicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó este miércoles ante los pósitos las alegaciones que llevará al próximo Comité de Flora y Fauna del 17 de febrero, en el que Madrid debatirá el asunto con las comunidades. Entre ellas, argumenta que no hay nuevos informes técnicos que avalen la medida y apuesta por reforzar los mecanismos de gestión y control, advirtiendo que el veto podría implicar «un grave impacto socioeconómico e incluso favorecer la pesca ilegal».
