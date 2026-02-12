Desestimado el recurso que tenía en «stand by» el embarque de observadores en flota pesquera

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Investigación, Planificación y Desarrollo (IPD) contra la adjudicación del servicio para la red de información y muestreo de desembarques de especies en flota pesquera y licitado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En una resolución divulgada esta mañana en la Plataforma de Contratación del Estado, el Tribunal ha procedido también al levantamiento de la suspensión de este contrato, que había bloqueado el embarque de observadores en el último mes. Como divulgó FARO, fue el pasado octubre cuando la la secretaría general del CSIC puso en marcha la licitación para el servicio de asistencia técnica para la red de información y muestreo de desembarques de especies, dividido en cinco lotes y valorado, en su conjunto y con las eventuales prórrogas, en 7,365 millones de euros. La gallega Sinerxia fue la elegida para los lotes 1, 3 y 4, mientras que Investigación, Planificación y Control (IPD) recibió el encargo para el número 5; Extremera Led Asociados fue la mejor valorada en el segundo.

Resolución del Tribunal / FdV

En particular, el lote 1 trabajos de muestreo para puertos españoles atlánticos, el número 2 para los de Canarias, los puertos españoles mediterráneos quedarían en el tercero, el cuarto para puertos extranjeros y el último para la pesca recreativa. En el momento en el que el TACRC recibió el recurso, la ejecución de este contrato quedó suspendida y esto fue lo que paralizó los embarques, teniendo en cuenta que deberían haber empezado el 16 de enero. El bloqueo ha rematado.

Al margen de esta licitación, fuentes internas del IEO constataron también a este periódico la judicialización de otro procedimiento, en este caso el encargo de «las labores de observación a bordo de buques pesqueros y de investigación para la obtención de datos biológico-pesqueros» que el CSIC asignó a la empresa pública Tragsatec con el aval de Abogacía del Estado. Una encomienda valorada en más de 8 millones de euros (8.165.868,42 euros, exactamente) que tenía que haber empezado a ejecutarse en enero.