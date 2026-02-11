ESPECIE EN EXTINCIÓN
La Xunta insta al Gobierno a no prohibir la pesca de anguila en Galicia y ensalza su gestión «responsable y sostenible»
Mar lamenta que Transición Ecológica plantee que la especie se considere en peligro de extinción sin nuevos informes técnicos que lo avalen
Apuesta por reforzar el control, advirtiendo que el veto podría implicar «un grave impacto socioeconómico e incluso favorecer la pesca ilegal»
El sector pesquero ha mostrado su rechazo unánime a la propuesta de catalogar la anguila como «especie en peligro de extinción», la medida que hace menos de dos semanas puso sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y ha movilizado en tromba a pescadores y cofradías ante la amenaza de perderlo todo, especialmente en las zonas de Arcade, Carril y Ferrol. La preocupación es máxima teniendo en cuenta que el planteamiento del Gobierno, de llevarse a la práctica, implicaría la prohibición de la pesca y la comercialización de la especie, algo a lo que no está dispuesta la flota artesanal y tampoco la Xunta.
El Ejecutivo autonómico presentó este miércoles ante los pósitos las alegaciones que llevará al próximo Comité de Flora y Fauna del 17 de febrero, en el que Madrid debatirá el asunto con las comunidades. Entre ellas, argumenta que no hay nuevos informes técnicos que avalen la medida y apuesta por reforzar los mecanismos de gestión y control, advirtiendo que el veto podría implicar «un grave impacto socioeconómico e incluso favorecer la pesca ilegal».
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, criticó «la falta de diálogo institucional» y defendió la operativa de los barcos gallegos que viven de la Anguilla anguilla. Conforme explicó, el control y la monitorización de la actividad demuestran que el recurso está siendo gestionado «de manera responsable y sostenible».
