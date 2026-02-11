Fin de misión: Londres retira la patrullera «HMS Forth» de las Malvinas

La HMS Forth es una patrullera de altura (Offshore Patrol Vessels, OPV) de 90,5 metros de eslora construida para la Royal Navy. En enero de 2020 se trasladó a las Malvinas (Falkland Islands) desde el puerto de Portsmouth para ejecutar una misión que acaba de rematar: la vigilancia de las aguas exclusivas de este territorio de jurisdicción británica en la que operan 16 arrastreros congeladores en la pesquería de calamar loligo, todos ellos con capital gallego.

Su cometido ha llegado a su fin tras haber recorrido más de 155.000 millas náuticas en este periodo, según ha informado la Marina Real británica. En un comunicado, Londres ha recordado que la HMS Forth fue determinante en la pandemia del covid: fue su tripulación la que dispensó las vacunas a la población de la remotísima isla de Tristán de Cunha, «completando un viaje de ida y vuelta de 8.000 kilómetros».

Su lugar lo ocupa ahora una OPV gemela, la HMS Medway. «Durante nuestra estancia en el Atlántico Sur, la HMS Forth ha estado desplegado en operaciones de alcance, colaborando con el Ejército, la RAF y otros socios gubernamentales como parte de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur. Ahora, tras la entrega del mando al HMS Medway, iniciamos nuestro regreso al Reino Unido en preparación para futuras misiones. Agradecemos a todos los que nos han apoyado durante nuestra estancia», ha apuntado el comandante del buque, Graham-Flint.

«La mayor parte de su tiempo lo ha pasado navegando alrededor de las 778 islas que componen las Malvinas, proporcionando tranquilidad a los 3.600 ciudadanos, ayudando a hacer cumplir las normas de protección pesquera, trabajando con la RAF y el Ejército, y realizando operaciones generales de seguridad marítima», ha resumido, por su parte, la propia Royal Navy.