La mala mar impide acceder al pesquero «Itoitz», a la deriva

Las condiciones meteorológicas adversas impiden el acceso de los servicios de emergencias al pesquero Itoiz, con base en Ondarroa (Bizkaia), que se encuentra a la deriva a 24 millas náuticas al norte de Cabo Ortegal y del que este lunes fueron rescatados sus siete tripulantes.

Salvamento mantiene en la zona el buque María Pita y la Capitanía Marítima de Ferrol, que asumió la dirección de la emergencia, ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco. Durante las próximas horas se prevén fenómenos meteorológicos adversos debido a la alerta naranja en la costa, que conlleva olas de 5-6 metros y viento SW fuerza 31 nudos.

Ante esta situación, los servicios de emergencias barajan dos escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o que siga derivando hacia el Cantábrico.

Noticias relacionadas

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas cuando el pesquero Abra de Muxía avisó que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado.