Trincado el «Itoitz» por el «Maria Pita» a 46 millas al norte de San Cibrao

Vientos de más de 30 nudos y olas de 5 metros arrastraron el pesquero a la deriva

Las malas condiciones meteorológicas dificultando las labores de Salvamento Marítimo para acceder al pesquero Itoitz

Las malas condiciones meteorológicas dificultando las labores de Salvamento Marítimo para acceder al pesquero Itoitz

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

La tripulación del buque pesquero Itoitz ejecutó el abandono el pasado lunes por la mañana cuando estaba a unas 30 millas del puerto de A Coruña después de haber sufrido una severa escora a estribor. Las complicadas condiciones meteorológicas impidieron entonces que el operativo pudiera trincar la embarcación y proceder a su remolque, así como a abarloar algún remolcador para contener la escora, y la mar está haciendo ahora su trabajo.

El Itoitz se encuentra ahora a unas 46 millas al noroeste de San Cibrao, en el Cantábrico, donde arrecian vientos superiores a los 30 nudos y se registran olas de más de 5 metros de altura. A su lado permanece el remolcador María Pita, con base en A Coruña, que ha logrado amarrarlo y lo llevará al puerto, previsiblemente el de Burela.

Ya en las últimas horas los servicios de emergencias habían barado dos escenarios: que el pesquero se hundiera en la zona o que siguiera derivando por el Cantábrico. El pesquero no ha perdido corriente.

Noticias relacionadas

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña. Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

