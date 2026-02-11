Trincado el «Itoitz» por el «Maria Pita» a 46 millas al norte de San Cibrao
Vientos de más de 30 nudos y olas de 5 metros arrastraron el pesquero a la deriva
La tripulación del buque pesquero Itoitz ejecutó el abandono el pasado lunes por la mañana cuando estaba a unas 30 millas del puerto de A Coruña después de haber sufrido una severa escora a estribor. Las complicadas condiciones meteorológicas impidieron entonces que el operativo pudiera trincar la embarcación y proceder a su remolque, así como a abarloar algún remolcador para contener la escora, y la mar está haciendo ahora su trabajo.
El Itoitz se encuentra ahora a unas 46 millas al noroeste de San Cibrao, en el Cantábrico, donde arrecian vientos superiores a los 30 nudos y se registran olas de más de 5 metros de altura. A su lado permanece el remolcador María Pita, con base en A Coruña, que ha logrado amarrarlo y lo llevará al puerto, previsiblemente el de Burela.
Ya en las últimas horas los servicios de emergencias habían barado dos escenarios: que el pesquero se hundiera en la zona o que siguiera derivando por el Cantábrico. El pesquero no ha perdido corriente.
El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña. Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.
