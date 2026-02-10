El Puerto ofrecerá en Roma el espacio en Vigo para la oficina de Puertos Azules de la FAO

El Puerto de Vigo vuelve a ser el escenario elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para la celebración de un nuevo taller en el marco de la Iniciativa de Puertos Azules. Es la séptima edición a nivel global y la segunda que se celebra de forma presencial en la ciudad olívica, donde participarán cerca de medio centenar de representantes de más de 25 puertos pesqueros procedentes de África, Asia y América Latina. Un encuentro en el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, insistió en ofrecer un espacio para ejercer de sede permanente de la FAO para esta iniciativa, algo que ofrecerá en Roma.

Han pasado ya siete años desde que la idea de una oficina de la FAO se vinculó con Vigo. Fue en octubre de 2019 cuando el entonces presidente de Conxemar, José Luis Freire, desveló en la inauguración de la feria que estaba sobre la mesa. El proceso, aunque lento por la burocracia que requiere, ha ido avanzando con el paso de los años, recabando para ello el apoyo de la Xunta, a través de la Consellería do Mar, y del Gobierno de España, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La solicitud desde España está encima de la mesa y el Puerto ya ha elegido el futuro emplazamiento para esta oficina. «Tenemos, en Beiramar, una zona y un edificio para destinar esta iniciativa», explicó esta mañana Botana durante el acto de inauguración del taller. Se refiere a la nave de Fribesa (Frigoríficos Berbés SA), que la autoridad portuaria busca recuperar para darle un uso vinculado al mar.

Noticias relacionadas

«Seguimos teniendo una apuesta firme, queremos tener esa oficina aquí en Vigo», resumió Botana en un acto al que también acudieron la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, Manuel Arana, y el representante de FAO, José Estors.