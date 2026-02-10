La italiana Prysmian cierra la adquisición de la viguesa ACSM por 169 millones de euros

La firma italiana Prysmian ha cerrado la adquisición de ACSM, empresa viguesa de soluciones para la instalación de cables submarinos, actividades de planificación de rutas y preparación del fondo marino, por 169 millones de euros. La firma gallega fue la encargada de localizar e inspeccionar el pecio del Villa de Pitanxo, hundido en Terranova en febrero de 2022.

La operación, que Prysmian anunció en enero y acaba de concluir, incluye la inversión de 24 millones de euros en gastos de capital para un buque que fue entregado a ACSM en el cuarto trimestre de 2025.

Según la compañía italiana, la transacción se ha financiado con la liquidez disponible en su balance.

Prysmian explica que esta adquisición reforzará su posición en el sector de cables submarinos y ampliará su oferta para clientes de energía y telecomunicaciones.

ACSM, con sede en Vigo, lleva más de 20 años operando en 60 países, con más de 350 empleados y cientos de operaciones submarinas completadas.

Los ingresos de ACSM en 2024 fueron de 62 millones de euros y su Ebitda, 22 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2024, la deuda neta de ACSM era de 14,4 millones de euros.

Raúl Gil, vicepresidente ejecutivo de Prysmian, ha resaltado que esta operación permite a su empresa beneficiarse de la experiencia de más de 350 expertos en prospección y preparación submarina, tres buques especializados y equipos esenciales, como los robots submarinos no tripulados.

Prysmian también se beneficiará de la experiencia de ACSM en proyectos de energías renovables marinas, salvamento y rescate.