Rescatados a 30 millas de A Coruña los 7 tripulantes del pesquero «Itoitz»
El buque sufrió una fuerte escora a estribor y tuvo que ser asistido por el buque «Abra de Muxía»
La tripulación del pesquero Itoitz, compuesta por siete personas, fue rescatada esta mañana a unas 30 millas del puerto de A Coruña tras haber sufrido una fuerte escora a estribor y quedar a la deriva. Según han confirmado desde Salvamento Marítimo, fue otro barco, el Abra de Muxía, el que notificó la alerta a través del canal 16 de VHF. Fue esta última embarcación la que subió a bordo a los marineros del Itoitz.
Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece ahora sin tripulación y a la deriva. Sus datos de posicionamiento, en efecto, reflejan una velocidad de en torno a 1 nudo.
Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro, apunta la agencia Europa Press. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.
Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado