Rescatados a 30 millas de A Coruña los 7 tripulantes del pesquero «Itoitz»

La tripulación del pesquero Itoitz, compuesta por siete personas, fue rescatada esta mañana a unas 30 millas del puerto de A Coruña tras haber sufrido una fuerte escora a estribor y quedar a la deriva. Según han confirmado desde Salvamento Marítimo, fue otro barco, el Abra de Muxía, el que notificó la alerta a través del canal 16 de VHF. Fue esta última embarcación la que subió a bordo a los marineros del Itoitz.

Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece ahora sin tripulación y a la deriva. Sus datos de posicionamiento, en efecto, reflejan una velocidad de en torno a 1 nudo.

Cedida

Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro, apunta la agencia Europa Press. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Noticias relacionadas

Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.