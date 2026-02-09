Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatados a 30 millas de A Coruña los 7 tripulantes del pesquero «Itoitz»

El buque sufrió una fuerte escora a estribor y tuvo que ser asistido por el buque «Abra de Muxía»

Lara Graña

Vigo

La tripulación del pesquero Itoitz, compuesta por siete personas, fue rescatada esta mañana a unas 30 millas del puerto de A Coruña tras haber sufrido una fuerte escora a estribor y quedar a la deriva. Según han confirmado desde Salvamento Marítimo, fue otro barco, el Abra de Muxía, el que notificó la alerta a través del canal 16 de VHF. Fue esta última embarcación la que subió a bordo a los marineros del Itoitz.

Fue el propio patrón del pesquero Itoitz el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece ahora sin tripulación y a la deriva. Sus datos de posicionamiento, en efecto, reflejan una velocidad de en torno a 1 nudo.

Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro, apunta la agencia Europa Press. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Según detallan las mismas fuentes, la emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.

