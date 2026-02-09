Las cofradías gallegas tildan de «disparatada» la propuesta del Gobierno de prohibir la pesca de anguila

Los pósitos volvieron este lunes a la carga contra la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de catalogar la anguila como especie «en peligro de extinción», denominación que implicaría la prohibición de su pesca y comercialización a nivel nacional. En un encuentro convocado en Arcade, la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra tildó la iniciativa de «disparatada», asegurando que, de llevarse a cabo, traerá consigo «perjuicios irreparables» para un centenar de barcos gallegos —y familias— «cuya subsistencia y viabilidad económica» dependen de este recurso.

A ojos de la entidad, la actividad pesquera ya está siendo regulada a través de «planes de gestión ambiciosos» y «términos y condiciones rigurosas» tales como la limitación de los días autorizados para faenar, el control del número de nasas, la delimitación de las zonas de pesca o el establecimiento de tallas mínimas y topes de captura, a lo que se suma el seguimiento realizado por los técnicos de la Consellería do Mar. Los pescadores echan en falta «un pronunciamiento claro» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, denunciando, con su silencio, está «asintiendo» a una «pretensión desmedida e irresponsable»; e invitan a los cocineros de Euro-Toques España, promotores de la campaña «Angulas, no, gracias», a «comprobar in situ» cuál es la realidad de la pesca artesanal.