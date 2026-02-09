Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las cofradías gallegas tildan de «disparatada» la propuesta del Gobierno de prohibir la pesca de anguila

Advierten que la medida de Transición Ecológica causaría «perjuicios irreparables» para cerca de 100 barcos

Descargas de anguila en la lonja de Carril.

Descargas de anguila en la lonja de Carril. / Pedro Mina

Jorge Garnelo

Vigo

Los pósitos volvieron este lunes a la carga contra la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de catalogar la anguila como especie «en peligro de extinción», denominación que implicaría la prohibición de su pesca y comercialización a nivel nacional. En un encuentro convocado en Arcade, la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra tildó la iniciativa de «disparatada», asegurando que, de llevarse a cabo, traerá consigo «perjuicios irreparables» para un centenar de barcos gallegos —y familias— «cuya subsistencia y viabilidad económica» dependen de este recurso.

A ojos de la entidad, la actividad pesquera ya está siendo regulada a través de «planes de gestión ambiciosos» y «términos y condiciones rigurosas» tales como la limitación de los días autorizados para faenar, el control del número de nasas, la delimitación de las zonas de pesca o el establecimiento de tallas mínimas y topes de captura, a lo que se suma el seguimiento realizado por los técnicos de la Consellería do Mar. Los pescadores echan en falta «un pronunciamiento claro» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, denunciando, con su silencio, está «asintiendo» a una «pretensión desmedida e irresponsable»; e invitan a los cocineros de Euro-Toques España, promotores de la campaña «Angulas, no, gracias», a «comprobar in situ» cuál es la realidad de la pesca artesanal.

