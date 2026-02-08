El superviviente del «Pitanxo» Samuel Kwesi sufre trastorno de estrés postraumático grave
La fiscal del caso destaca que sufre «incapacidad para la profesión habitual»
El marinero Samuel Kwesi Koufie, residente en Marín, estuvo cinco horas de pie en la balsa salvavidas hasta que al lugar del naufragio del Villa de Pitanxo llegó el pesquero Playa Menduiña Dos. La hinchable estaba rajada y entraba agua por el suelo, que estaba a no más de 2 grados centígrados. Al contrario que los otros dos supervivientes, Juan Enrique Padín (patrón) y Eduardo Rial (marinero, sobrino del anterior), Koufie no llevaba ropa térmica: vestía solo su ropa personal, cubierta con ropa de aguas y un chaleco salvavidas.
En aquella balsa fueron muriendo tripulantes de frío: Ricardo Cruz, Daniel More, Diego More (sobrino del anterior) y William Arévalo, el último en perecer por shock térmico. Todos llevaban únicamente ropa de aguas y chaleco. Todos estaban contagiados de covid a excepción de William, que acababa de pasar la enfermedad y, precisamente por haber dado positivo el mes anterior a embarcar en el palangrero en el que solía navegar, acabó en el Pitanxo. El cuerpo de Juan Martín Frías, que también pudo subir a la balsa, desapareció, «probablemente por la rotura», dice el escrito de la fiscal.
Samuel Kwesi resistió de pie y, como ha contado, trató de amarrar con cabos a sus compañeros. Eduardo le ayudó.
«A consecuencia de los hechos, Samuel sufrió trastorno de estrés postraumático», expone el documento. «Le ha quedado como secuelas un trastorno de estrés postraumático (6B40 CIE-11), considerado como grave -10 puntos, un perjuicio moral moderado por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas y un lucro cesante por la incapacidad para la profesión habitual».
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo