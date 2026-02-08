El superviviente del «Pitanxo» Samuel Kwesi sufre trastorno de estrés postraumático grave

El marinero Samuel Kwesi Koufie, residente en Marín, estuvo cinco horas de pie en la balsa salvavidas hasta que al lugar del naufragio del Villa de Pitanxo llegó el pesquero Playa Menduiña Dos. La hinchable estaba rajada y entraba agua por el suelo, que estaba a no más de 2 grados centígrados. Al contrario que los otros dos supervivientes, Juan Enrique Padín (patrón) y Eduardo Rial (marinero, sobrino del anterior), Koufie no llevaba ropa térmica: vestía solo su ropa personal, cubierta con ropa de aguas y un chaleco salvavidas.

En aquella balsa fueron muriendo tripulantes de frío: Ricardo Cruz, Daniel More, Diego More (sobrino del anterior) y William Arévalo, el último en perecer por shock térmico. Todos llevaban únicamente ropa de aguas y chaleco. Todos estaban contagiados de covid a excepción de William, que acababa de pasar la enfermedad y, precisamente por haber dado positivo el mes anterior a embarcar en el palangrero en el que solía navegar, acabó en el Pitanxo. El cuerpo de Juan Martín Frías, que también pudo subir a la balsa, desapareció, «probablemente por la rotura», dice el escrito de la fiscal.

Samuel Kwesi resistió de pie y, como ha contado, trató de amarrar con cabos a sus compañeros. Eduardo le ayudó.

«A consecuencia de los hechos, Samuel sufrió trastorno de estrés postraumático», expone el documento. «Le ha quedado como secuelas un trastorno de estrés postraumático (6B40 CIE-11), considerado como grave -10 puntos, un perjuicio moral moderado por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas y un lucro cesante por la incapacidad para la profesión habitual».