Familiares del «Pitanxo», sobre el informe de la fiscal: «La verdad tiene que salir a flote con una sentencia justa»

Las familias de los fallecidos en el pesquero Villa de Pitanxo han acogido con satisfacción las conclusiones de la fiscal del caso, en un escrito en el que ha señalado al capitán y a la armadora como responsables del siniestro en el que perecieron 21 de las 24 personas que iban en el buque en la noche del 15 de febrero de 2022. «La verdad tiene que salir a flote con una sentencia justa», ha valorado la portavoz de este colectivo, María José de Pazo, hija del jefe de máquinas, Francisco de Pazo.

«Es lo que esperábamos, todas las familias confiamos en la Justicia». De Pazo ha recordado que los informes incorporados a la causa ratifican esa responsabilidad del capitán, Juan Enrique Padín, así como la de la empresa, Pesquerías Nores Marín. Ha mencionado específicamente la pericial judicial, encargada por el magistrado Ismael Moreno, y el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que incorporó tanto el análisis de la inspección del pecio como la recreación del naufragio en el centro Cehipar de El Pardo.

Noticias relacionadas

María José de Pazo ha trasladado también que las familias esperan que a lo largo de este año se dé inicio al juicio, que será el que dirima las eventuales responsabilidades. Por lo pronto, y todavía sin auto de procesamiento, tanto Padín como Nores y dos de sus directivos tienen la consideración de imputados (investigados).