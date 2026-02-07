Los pescadores y comercializadores de angula estudiarán emprender acciones judiciales si Transición Ecológica veta su actividad

Es un hecho incuestionable que la población de anguila europea ha caído en picado en las últimas décadas, pero el sector pesquero tiene claro dos cosas: que la situación no se ha agravado recientemente y que el deterioro que arrastra no es culpa en exclusiva de su actividad, «la única que se ha adaptado» para proteger la especie. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha propuesto que se considere «en peligro de extinción», un planteamiento que llevará al próximo Comité de Flora y Fauna del 17 de febrero y se debatirá con las comunidades. «De aprobarse, conllevaría prohibiciones o restricciones muy estrictas sobre su pesca y posiblemente sobre su comercialización y consumo dentro del territorio español», apuntan a FARO desde la cartera que dirige Sara Aagesen. De ahí que las próximas semanas sean claves para determinar qué pasará con la Anguilla anguilla y también con los cientos de profesionales que viven de ella en España.

Por lo pronto, desde la Asociación Profesional de la Pesca y Comercialización de la Angula (Aproang) piden a la Administración que escuche al gremio que representa, formado por 14 mayoristas y cerca de 500 trabajadores que impulsan una cadena de valor que roza los 50 millones de euros anuales. «Tiene que haber un diálogo con nosotros, no con cocineros que no están afectados por esto», señala el secretario general de la entidad, Uxío Benítez.

Como recuerda, la medida fue anunciada junto con la organización de chefs Euro-Toques España, artífice de la campaña «Angulas, no, gracias» que ha derivado en un «tsunami mediático» que podría cambiar el rumbo de la regulación. «Parece que si se deja de consumir anguila (o angula) se acabó el problema, y no es así», indica, advirtiendo que este planteamiento atenta contra el futuro de los pescadores, transformadores y distribuidores de la especie en Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña, donde se concentra la actividad profesional.

El de la anguila, a sus ojos, es «un problema muy complejo que tiene que ser analizado desde una visión integral, teniendo en cuenta todos los factores que han incidido en los últimos 70 años en la especie», como la proliferación de centrales hidroeléctricas y su impacto. Aunque Aproang quiere llegar a un punto de encuentro con el Gobierno por medio del diálogo, no descarta llegar a los tribunales en caso de que se adopte una decisión que implique el fin del sector: «Presentaremos nuestras alegaciones y, si no se estiman, estudiaremos la vía jurídica, pero aún estamos muy lejos de ello».

Un informe observa «indicios de recuperación»

La Asociación Ibérica de Pescadores de Angula —integrada también por pescadores gallegos, asturianos, cántabros y catalanes— advirtió este sábado que el Reglamento Europeo de la Anguila, aprobado en 2007, «no se ha cumplido». Pero no por culpa del sector pesquero, «ya que la única medida aplicada de forma sistemática han sido las restricciones a la pesca», sino porque «siguen sin ejecutarse las actuaciones clave sobre conectividad fluvial, eliminación de barreras y restauración del hábitat».

Apoyándose en el informe del biólogo europeo Willem Dekker, la entidad señala que el descenso poblacional «se ha estabilizado en los últimos años» y que en algunos puntos de Europa «comienzan a observarse indicios de recuperación». Por este motivo, si bien reconoce que el «grave declive histórico» de la anguila europea exige «medidas eficaces», también defiende que esto «no justifica hablar de una extinción inminente».

Los vascos acuden ya a los tribunales

La Asociación de Anguleros de Euskadi ya ha optado por acudir a los tribunales, aunque nada tiene que ver su reclamación —al menos la actual— con la prohibición que ha planteado el Miteco. El sector se dirige a la Justicia porque ha sido el Gobierno vasco el que ha cancelado la campaña de este año, como consecuencia de la presión ejercida por algunas organizaciones ambientalistas regionales, un informe del centro de investigación marítima y alimentaria AZTI que advierte de la «situación crítica de la especie» y la recomendación del Ararteko (Defensor del Pueblo) de tomar las «medidas necesarias» para la recuperación de la especie.

El sector angulero vasco no se profesionalizó hasta 2024 y su primera campaña en activo fue la del pasado año. Antes, la pesca de angula en esta comunidad era solo recreativa, pero la Unión Europea la prohibió en 2023 y obligó a los pescadores a readaptarse.