Argentina se muestra inflexible con la pesca ilegal y refuerza su normativa tras señalar al «Playa da Cativa»

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina ha apostado por endurecer su normativa contra la pesca ilegal para plantarle cara a aquellos barcos que se adentran dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) sin autorización y faenan pese a carecer de licencia y cuota. El Gobierno de Javier Milei se muestra inflexible tras los dos presuntos casos identificados recientemente —el último, relativo al buque gallego Playa da Cativa, al que se suma el que hace unas semanas protagonizó el chino Bao Feng—.

A falta de confirmarse si estas embarcaciones estaban pescando o no de forma ilícita, el Ejecutivo del país sudamericano acaba de aprobar un nuevo código que busca «fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones». A partir de ahora, se establecerán presunciones de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los pesqueros, considerando que están incumpliendo la ley si se adentran en aguas nacionales, navegan a velocidades inferiores a los seis nudos —dos o menos en el caso de los calamareros que lo hagan sin justificación— y están realizando «maniobras sospechosas» como cambios de rumbo compatibles con las tareas de pesca.

Tecnología de precisión

«La normativa no solo busca sancionar, sino también garantizar un proceso justo. El proyecto permite que los capitanes de los buques presenten sus descargos y pruebas técnicas —como reportes meteorológicos o partes de avería— para justificar sus movimientos, asegurando el cumplimiento del debido proceso», inciden desde el ente argentino, que se apoyará en el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval, «utilizando registros satelitales y electrónicos como evidencia de alta precisión», para llevar a cabo este control.