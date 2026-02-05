Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Médicos militares y buques sanitarios renuevan su colaboración para atender las emergencias de los marineros embarcados

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla asistirá a distancia al «Esperanza del Mar» y el «Juan de la Cosa»

El nuevo convenio, vigente hasta 2029, establece un precio mínimo por consulta de telemedicina de 104 euros

El «Juan de la Cosa», uno de los dos buques del Instituto Social de la Marina (ISM).

El «Juan de la Cosa», uno de los dos buques del Instituto Social de la Marina (ISM). / FDV

Jorge Garnelo

Vigo

Los marineros embarcados que sufran emergencias médicas de especial complejidad seguirán contando con el respaldo directo del personal médico militar gracias a un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina (ISM), que renueva el anterior acuerdo vigente hasta finales de 2025. El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla prestará apoyo sanitario avanzado a distancia a los buques Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, así como al Centro Radio Médico Español, con el objetivo de reforzar la atención a la flota pesquera cuando los casos superan la capacidad asistencial a bordo.

El apoyo militar se activará normalmente en las situaciones más graves o cuando el médico del ISM solicite asesoramiento. A través de sistemas de telemedicina, los facultativos del Gómez Ulla podrán intervenir para orientar diagnósticos, interpretar pruebas como electrocardiogramas, indicar tratamientos o guiar intervenciones de cirugía menor desde tierra. Este respaldo no sustituirá la labor de los médicos que atienden a la tripulación en alta mar, pero sí permitirá acceder a especialidades hospitalarias de forma inmediata.

40.000 euros de límite

Según el convenio suscrito, publicado en el BOE, cada consulta médica simple tendrá un precio de 104 euros, mientras que las consultas complejas —aquellas que requieren transmisión de pruebas en tiempo real— se facturarán a 300 euros. El gasto máximo previsto para el ISM durante los cuatro años de vigencia inicial del acuerdo asciende a 40.000 euros, repartidos hasta 2029, sin que suponga desembolso alguno para el Ministerio de Defensa, que aporta los medios humanos y técnicos.

La colaboración, que da continuidad a acuerdos similares que comenzaron a firmarse en 2007, busca mejorar la seguridad sanitaria de los profesionales del mar en los momentos más delicados.

