Médicos militares y buques sanitarios renuevan su colaboración para atender las emergencias de los marineros embarcados
El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla asistirá a distancia al «Esperanza del Mar» y el «Juan de la Cosa»
El nuevo convenio, vigente hasta 2029, establece un precio mínimo por consulta de telemedicina de 104 euros
Los marineros embarcados que sufran emergencias médicas de especial complejidad seguirán contando con el respaldo directo del personal médico militar gracias a un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina (ISM), que renueva el anterior acuerdo vigente hasta finales de 2025. El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla prestará apoyo sanitario avanzado a distancia a los buques Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, así como al Centro Radio Médico Español, con el objetivo de reforzar la atención a la flota pesquera cuando los casos superan la capacidad asistencial a bordo.
El apoyo militar se activará normalmente en las situaciones más graves o cuando el médico del ISM solicite asesoramiento. A través de sistemas de telemedicina, los facultativos del Gómez Ulla podrán intervenir para orientar diagnósticos, interpretar pruebas como electrocardiogramas, indicar tratamientos o guiar intervenciones de cirugía menor desde tierra. Este respaldo no sustituirá la labor de los médicos que atienden a la tripulación en alta mar, pero sí permitirá acceder a especialidades hospitalarias de forma inmediata.
40.000 euros de límite
Según el convenio suscrito, publicado en el BOE, cada consulta médica simple tendrá un precio de 104 euros, mientras que las consultas complejas —aquellas que requieren transmisión de pruebas en tiempo real— se facturarán a 300 euros. El gasto máximo previsto para el ISM durante los cuatro años de vigencia inicial del acuerdo asciende a 40.000 euros, repartidos hasta 2029, sin que suponga desembolso alguno para el Ministerio de Defensa, que aporta los medios humanos y técnicos.
La colaboración, que da continuidad a acuerdos similares que comenzaron a firmarse en 2007, busca mejorar la seguridad sanitaria de los profesionales del mar en los momentos más delicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado