Indonesia trabaja en salvoconductos para los tripulantes abandonados del «Novo Ruivo»: «No tienen su pasaporte»

El año pasado fueron reportados 312 casos de abandono de buques en todo el mundo, de acuerdo a la base de datos oficial y conjunta de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Solo se resolvieron 178 expedientes.

Entre las embarcaciones que constan todavía en esta lista negra está el Novo Ruivo, un palangrero de pabellón portugués de 35 metros de eslora que lleva parado en el puerto de Mindelo desde el 16 de septiembre, como desveló FARO en primicia; la docena de marineros que permanecen a bordo, de Indonesia y Angola, llevan diez meses sin cobrar sus nóminas. El pesquero pertenece a la mercantil Somar - Produtos do Mar, de Viana do Castelo, aunque su armador es de A Guarda.

Su situación se ha enquistado hasta tal punto que la Embajada de Indonesia en Dakar (Senegal) —el país no cuenta con ningún departamento consular en Cabo Verde— se aprestará a preparar salvoconductos para sus cinco conciudadanos para facilitar, al fin, su regreso a casa. Y tendrá que ser vía salvoconducto porque, como ha explicado a este periódico el coordinador de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) para la Pesca, Gonzalo Galán, los tripulantes del Novo Ruivo no tienen sus pasaportes.

«Los posee el armador, como ha reconocido, y estamos intentando forzar a que los entregue». Con fecha del 10 de diciembre, la misión permanente de la República de Indonesia ante la OMI ya solicitó «asistencia» para «garantizar la repatriación inmediata» de los trabajadores y el pago íntegro de sus salarios pendientes. A finales de noviembre, cuando FARO desveló este caso, la deuda superaba los 68.000 dólares.

«La OIT tiene una serie de indicadores que sirven para identificar situaciones de trabajo forzoso», abunda Galán. Uno de ellos es la «retención de documentos de identidad», además de las «restricciones de movimiento» o el «abuso de la vulnerabilidad». En una entrevista concedida el pasado domingo a la televisión pública caboverdiana, la RTC, uno de los marineros constató que su pasaporte estaba en poder de la empresa armadora.

Sin estos documentos o el salvoconducto no servirá de nada que la agencia de contratación de marineros indonesia que los embarcó en el Novo Ruivo se haya ofrecido a pagarles la mitad de las deudas y la repatriación, como han confirmado también desde la ITF. La empresa ha sido identificada como PT Berkah Samudera por la embajada indonesia en Senegal. Aunque el embajador de Angola, Agostinho Tavares, estuvo en el buque la pasada semana —lo ha confirmado el periódico local Expresso das Ilhas—, no han trascendido avances tampoco de cara a su repatriación.

Testimonios

«El armador no nos paga nada, solo nos manda 50 euros cada dos semanas. Le hemos dicho que queremos nuestro dinero, que necesitamos mandarlo a casa. Él solo nos pide esperar, esperar, esperar... ¿Hasta cuándo?», reprochó el tripulante indonesio de nombre Suruno en el programa Jornal de Domingo de la RTC. «Cuando llegamos aquí —complementó José Viti, angolano— nos dijo que volvía en tres días. Y nunca ha vuelto». Los hijos de Vitorino Ungulo, marinero también de Angola, han tenido que dejar el colegio. «Es triste que un padre esté fuera trabajando y no pueda pagar sus estudios. Que no venga si no quiere, pero que nos dé nuestro dinero».

Fuentes de la armadora indicaron en repetidas ocasiones a este periódico que estaban negociando una salida ante los problemas de tesorería por los que atraviesa, así como que han estado «en contacto permanente» con sus tripulantes.