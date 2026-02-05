España alivia el desplome de la cuota de caballa del 70 al 56%, pero no contenta al cerco gallego: «No sirve para nada»

La cantidad de caballa presente en el mar se ha desplomado hasta mínimos preocupantes como consecuencia de la sobreexplotación ejercida por países como Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia. Las naciones ribereñas, a contracorriente de las recomendaciones de los científicos, han fijado en los últimos años cuotas que sobrepasaban con creces el rendimiento máximo sostenible. Todo ello mientras la Unión Europea sí acordaba reducir las posibilidades pesqueras de la flota comunitaria, que ha comprobado cómo su esfuerzo se ha visto menoscabado por el escaso compromiso medioambiental de los buques extranjeros, tanto británicos como nórdicos. El delicado estado del recurso, en una situación límite, llevó al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) a proponer el año pasado disminuir un 70% su TAC para 2026, pasando de 576.958 a 174.357 toneladas disponibles en aguas continentales. Una medida que, de nuevo, sí adoptaron los Veintisiete, pero no sus colegas no europeos.

A nivel nacional, y en concreto en el caladero del Cantábrico Noroeste, que es donde faenan las embarcaciones gallegas, este recorte supondría pasar de las 21.718 toneladas de xarda que los pesqueros tuvieron en 2025 a solo 6.563 para este 2026, acatando así el ajuste. Esa era la caída prevista en España, si bien finalmente se habilitarán 9.475 toneladas —unas 2.900 más— después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firmara diversos acuerdos de intercambio de cuotas con otros Estados miembros.

Pese a que el stock disponible de la especie crece un 44% frente al mínimo inicialmente marcado, la flota pescará esta temporada un 56% menos de caballa que en la anterior. El pequeño alivio que ha conseguido el Gobierno no contenta al sector. «No sirve para nada», critica Óscar Iglesias, presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra, lamentando que la Unión Europea «no lucha por su pesca».

Los países no europeos elevan la presión

El sentir generalizado de los armadores pontevedreses es que «Europa se quiere deshacer de la flota» y el descontento es máximo por una sencilla razón: el tijeretazo que están encajando —que se suma al recorte del 22% de la cuota de xarda que ya registraron el año pasado— solo lo asumen los barcos españoles y sus socios europeos mientras las flotas de Reino Unido, Noruega, Islandia y las Islas Feroe siguen sobreexplotando el recurso. Por medio de un acuerdo cuatripartito firmado sin consultarlo antes con los Veintisiete, estas naciones establecieron un TAC de casi 300.000 toneladas para 2026, un 72% superior al nivel recomendado por el ICES. En esta ecuación faltaría Rusia, que en los últimos años se adjudicó más de 100.000 toneladas por ejercicio, lo que elevaría aún más la presión pesquera sobre la población.

Desde el cerco pontevedrés, que se desangra a cuentagotas a la espera de ayudas para el desguace, Iglesias reclama un plan de reestructuración que también cuente con apoyos para los armadores que apuesten por comprar los barcos de aquellos profesionales que se van a retirar y así no perder capacidad. «Necesitamos medidas para que, quienes marchen, marchen tranquilos; y quienes quedamos, quedemos mejor», remarca.

Asimismo, el presidente de la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Cerco de Pontevedra destaca que ya ha comenzado el mes de febrero y todavía no se sabe cuánta sardina habrá este año y cómo se planificará la pesquería, que pide que «se alargue lo máximo posible» por medio de cupos que garanticen que el recurso «no se acabe en dos meses». Los pescadores también están pendientes de la anchoa y el jurel, otras dos especies claves para los barcos de menor eslora y todavía más ahora, si cabe, teniendo en cuenta la situación de la caballa.