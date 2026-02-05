Conxemar, a través de Seafood Europe, revalida la presidencia del Market Advisory Council
La directora general de la asociación, Yobana Bermúdez, ha sido reelegida por segundo mandato consecutivo para ostentar el cargo
R. V.
La directora general de Conxemar y candidata a través de Seafood Europe, Yobana Bermúdez, ha sido reelegida por segundo mandato consecutivo para presidir el Consejo Consultivo de Mercados (Market Advisory Council, MAC), órgano de referencia encargado de asesorar a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con el mercado de los productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea.
La decisión, coincidente con el periodo 2026-2029, se adoptó en el marco de la Asamblea General del MAC, celebrada hoy, en la que también se procedió a la elección de los miembros que integrarán el Comité Ejecutivo del organismo y del que la Conxemar, junto con Fedepesca, son las dos únicas entidades españolas que han sido elegidas en el ámbito de la industria y la comercialización. Este órgano será el responsable de dirigir y gestionar las principales líneas estratégicas y operativas del Consejo durante el nuevo mandato.
El MAC desempeña un papel clave en el diseño y seguimiento de las políticas comunitarias vinculadas al funcionamiento, la transparencia y la competitividad del mercado europeo de los productos pesqueros y acuícolas. En este contexto, la reelección de Bermúdez refuerza la presencia y la capacidad de influencia del sector transformador español y comunitario en los foros de decisión.
Para Conxemar, la participación activa en estos órganos, que reúnen a los principales actores y grupos de interés del sector a escala europea, resulta estratégica para trasladar la posición de la industria española y contribuir a la construcción de una política pesquera común orientada a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.
La reelección consolida, además, el compromiso de la Asociación con una interlocución técnica, rigurosa y constructiva en el ámbito europeo, en defensa de un mercado equilibrado y previsible que garantice el abastecimiento y la viabilidad de la industria transformadora.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado