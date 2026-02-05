Conxemar, a través de Seafood Europe, revalida la presidencia del Market Advisory Council

La directora general de Conxemar y candidata a través de Seafood Europe, Yobana Bermúdez, ha sido reelegida por segundo mandato consecutivo para presidir el Consejo Consultivo de Mercados (Market Advisory Council, MAC), órgano de referencia encargado de asesorar a la Comisión Europea y a los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con el mercado de los productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea.

La decisión, coincidente con el periodo 2026-2029, se adoptó en el marco de la Asamblea General del MAC, celebrada hoy, en la que también se procedió a la elección de los miembros que integrarán el Comité Ejecutivo del organismo y del que la Conxemar, junto con Fedepesca, son las dos únicas entidades españolas que han sido elegidas en el ámbito de la industria y la comercialización. Este órgano será el responsable de dirigir y gestionar las principales líneas estratégicas y operativas del Consejo durante el nuevo mandato.

El MAC desempeña un papel clave en el diseño y seguimiento de las políticas comunitarias vinculadas al funcionamiento, la transparencia y la competitividad del mercado europeo de los productos pesqueros y acuícolas. En este contexto, la reelección de Bermúdez refuerza la presencia y la capacidad de influencia del sector transformador español y comunitario en los foros de decisión.

Para Conxemar, la participación activa en estos órganos, que reúnen a los principales actores y grupos de interés del sector a escala europea, resulta estratégica para trasladar la posición de la industria española y contribuir a la construcción de una política pesquera común orientada a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.

La reelección consolida, además, el compromiso de la Asociación con una interlocución técnica, rigurosa y constructiva en el ámbito europeo, en defensa de un mercado equilibrado y previsible que garantice el abastecimiento y la viabilidad de la industria transformadora.