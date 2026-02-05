Así brilla la «plaga» de buques chinos en el caladero situado frente a Argentina
Decenas de barcos del gigante asiático comparten espacio con unos pocos barcos gallegos en busca de calamar utilizando potentes focos en medio de la oscuridad
Cae la noche y poco a poco el horizonte se va iluminando. A más de 300 kilómetros de la costa argentina, los buques chinos se agolpan en el caladero. Son decenas y decenas de unidades, todas con potentes focos encendidos para atraer a sus anzuelos el calamar patagónico (illex). Es la conocida como milla 201 y los poteros, como se conocen a este tipo de barcos, representan una «plaga» que comparte un masificado espacio con unos pocos barcos gallegos.
En esta zona del mundo, situada entre Argentina y Malvinas, no existe regulación pesquera más allá de la que impongan los estados a los que pertenecen estos barcos, abanderados en China (la gran mayoría), Taiwán o Corea del Sur. Muchas veces son sorprendidos entrando en aguas argentinas para pescar (también sucede de cuando en vez con algún barco español, como pasó recientemente con el Playa da Cativa), con Montevideo como puerto base cuando no pasan meses y meses sin tocar tierra.
En vídeos grabados esta misma noche por marineros gallegos «destinados» allá, a los que ha tenido acceso FARO, se ven poteros muy cerca unos de otros, un enjambre de luces en medio de la oscuridad que la Prefectura Naval Argentina vigila desde el aire, con sus aviones, y desde el mar, con sus patrulleras oceánicas. Una horda que también sufren los barcos de Vigo, Cangas o Marín, con los que llega a haber interacciones.
De poco sirven las multas argentinas. De nada valen las denuncias de las organizaciones medioambientalistas o por la defensa de los derechos humanos por la forma en la que tratan a sus tripulaciones (de Indonesia o Filipinas). Todo está en el aire sin una organización regional pesquera que vigile que se cumplan ciertas normas, como viene denunciando el sector desde Galicia.
La realidad vivida esta noche, que también se da en otra época del año, se vive también al otro lado del Cono Sur, en el Pacífico, aunque algo más al norte, frente a Perú o Ecuador. Así es la situación allí donde operan los barcos chinos. Todo en busca de calamar, pota o potón.
