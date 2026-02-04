Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»

Fue el 16 de septiembre cuando el palangrero Novo Ruivo, de pabellón de Portugal pero capital gallego, arribó al puerto caboverdiano de Mindelo cargado de pescado. Para ese momento, como desveló FARO en primicia, una docena de tripulantes llevaba ya meses sin cobrar y el buque, de 35 metros de eslora por 8 de manga y 481 GT (arqueo bruto o gross tonnage), constaba como abandonado en los registros de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Solo hasta finales del pasado noviembre, cuando este periódico sacó a la luz su situación, los trabajadores —de Angola e Indonesia— tenían pendientes de cobro más de 68.000 dólares.

Esos marineros han decidido participar en un programa de televisión caboverdiano, el Jornal de Domingo, en el que han relatado las precarias condiciones en las que permanecen en Mindelo. «El armador no nos paga nada, solo nos manda 50 euros cada dos semanas. Le hemos dicho que queremos nuestro dinero, que necesitamos mandarlo a casa. Él solo nos pide esperar, esperar, esperar... ¿Hasta cuándo?», reprocha Suruno, de nacionalidad indonesia. «Cuando llegamos aquí —complementa José Viti, angolano— nos dijo que volvía en tres días. Y nunca ha vuelto». Los hijos de Vitorino Ungulo, marinero también de Angola, han tenido que dejar el colegio. «Es triste que un padre esté fuera trabajando y no pueda pagar sus estudios».

Él solo dice, "voy a ir, voy a ir...", pero nunca viene José Viti — Marinero del «Novo Ruivo»

Según los datos oficiales de la Direcção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos de Portugal (DGRM) la propiedad del Novo Ruivo corresponde a la mercantil Somar - Produtos do Mar Lda., domiciliada en la Praça da República de Viana do Castelo. Pero esta compañía tenía, hasta hace escasas semanas, una oficina en Bouzas, concesionada por la Autoridad Portuaria de Vigo. Su administrador es de A Guarda y, en declaraciones a FARO, ha asegurado estar trabajando de manera «constante» para resolver esta situación.

«Que no venga si no quiere —prosigue Ungulo—, pero que no dé nuestro dinero». Fuentes próximas al puerto caboverdiano han explicado incluso que había un mal olor muy fuerte junto al buque dado que la recogida de basura es de pago en la terminal y los marineros no tenían cómo sufragarla.

Indonesia

El caso del Novo Ruivo está en los registros no solo de la ITF, sino también de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés). Como consta en sus bases de datos, y pudo confirmar este periódico, la Misión Permanente de la República de Indonesia ante la OMI (Organización Marítima Internacional) ha solicitado ayuda internacional para «comunicarse con las autoridades competentes del Estado del pabellón y otros Estados involucrados para facilitar una acción rápida». También reclama que se garantice la «repatriación inmediata» de sus conciudadanos y que se asegure el pago de sus salarios pendientes.

Este palangrero consta en las bases de datos de buena parte de las organizaciones de gestión pesquera donde es habitual esta arte de pesca, como la de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) o la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC). En el ejercicio 2023, por ejemplo, el buque trabajó bajo la gestión de una armadora de Walvis Bay (Namibia), Tidle Wave Investments, aunque sin cambiar la propiedad.

Son decenas los casos abiertos a día de hoy por la ITF por abandono de tripulaciones, la mayoría de los cuales se corresponde a barcos que utilizan banderas de conveniencia como Panamá, Sierra Leona, Belice, Palaos o Antigua y Barbuda. El grueso de los marineros afectados es de Indonesia, país del que se nutren las mayores industrias pesqueras extractivas del mundo.