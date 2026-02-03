Nueva Pescanova, primera empresa española en gestión sostenible de oceános y ecosistemas costeros
Obtiene la sexta posición a nivel global en el Ocean Benchmark 2026, un ranking elaborado por la orgnización sin ánimo de lucro World Benchmarking Alliance (WBA) que evalúa a las 125 compañías más importantes del mundo por sus prácticas sociales responsables
Grupo Nueva Pescanova se ha convertido en la primera empresa española en gestión sostenible de los océanos y los ecosistemas costeros y la sexta a nivel global en el Ocean Benchmark 2026, según informa la firma en un comunicado.
En concreto, la compañía gallega es la primera empresa pesquera en esta clasificación y la tercera entre las alimentarias, tan sólo por detrás de Nestlé y Mowi, según el ranking elaborado por la organización sin ánimo de lucro World Benchmarking Alliance (WBA) que evalúa a las 125 empresas más importantes del mundo por sus prácticas sociales responsables y su contribución a la gestión sostenible de los océanos.
Además de ocupar posiciones de liderazgo en el Ocean Benchmark, Grupo Nueva Pescanova ha obtenido un óptimo desempeño en el Nature Benchmark, que clasifica a las 750 empresas globales más influyentes por sus acciones para mejorar los ecosistemas.
En este ranking, la firma es de nuevo la primera española -entre las seis evaluadas- y la segunda empresa pesquera a nivel mundial. El grupo destaca también en el Food and Agriculture Benchmark, que clasifica la gestión sostenible de las 350 primeras empresas del mundo en el sector de la alimentación, donde repite como primera empresa española y primera pesquera.
La compañía destaca su posición en el Just Transition Benchmark, un indicador novedoso que evalúa la capacidad de las empresas para integrar en la transición verde las buenas prácticas en materia de equidad social, inclusión y trabajo decente y donde obtiene un resultado de excelencia al situarse en el top del 1% de las 1.600 empresas evaluadas.
El director corporativo de Sostenibilidad del Grupo Nueva Pescanova, Nuno Cosme, se ha congratulado por los resultados logrados. «Estos resultados reflejan el compromiso del Grupo con una gestión responsable de los recursos y ecosistemas de los que depende, y refuerzan nuestro papel como compañía de referencia a nivel global en la transición hacia un modelo de industria más justo y sostenible», ha indicado.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado