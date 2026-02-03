La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»

Juan Carlos Rivas lleva décadas viviendo de la anguila, y como él la mayor parte de los socios que mantienen a flote la Cofradía Virgen del Carmen de Arcade. Es la especie que sustenta el pósito, al que los pescadores aportan un 4% de sus capturas para hacer uso de los viveros en las que se almacena el producto hasta ser comercializado, así como un 9% del valor total de las ventas. Este último año, la campaña «ha sido buena». Se superaron de lejos los 20.000 kilos, valorados en más de 300.000 euros, lo que a ojos del gremio prueba que hay recurso y se puede seguir explotando de forma sostenible. «Si se prohíbe su pesca, nos llevarían al cierre», asegura el armador. Y esa es la propuesta que está ahora sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que la semana pasada comunicó a las comunidades su intención de declarar la Anguilla anguilla «en peligro de extinción».

Esta denominación implicaría la prohibición de esta actividad pesquera en España, según la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y consecuentemente la extinción del grueso de la flota que faena en la Ensenada de San Simón. De buques como el Tana, de Rivas, y otros como el Pichón, la Paloma y la Nena, de Tania Fernández y su pareja. «Estamos a la espera y con mucha incertidumbre porque nadie nos dice nada», destaca la marinera: «La veda se levanta en abril y podríamos pescar hasta septiembre, pero no sabemos qué va a pasar. Y tampoco tenemos margen para cambiar de arte con tan poca antelación».

Fernández agarrando una anguila capturada en una de las últimas temporadas. / Mar de Abahi

Fernández defiende que en barcos artesanales como los suyos o los del resto de sus compañeros se ha hecho y hace «todo lo posible» para gestionar de forma responsable la población, haciendo hincapié en que «los pescadores son los primeros interesados en garantizar su buen estado». Los pesqueros han sido objeto de diversas restricciones que han ido acatando para sobrevivir, como la reducción del tiempo que pueden pescar —solo seis meses— o el número de redes que usan (80 por buque). También han modificado las mallas de sus aparejos para no capturar cría y están sujetos a «un control estricto» por parte de los biólogos de la Xunta, que revisan cada mes que todo esté en orden.

Ejemplares de anguila pescados por marineros gallegos. / Mar de Abahi

«Aquí influye la contaminación, el cambio climático o el mantenimiento de los ríos y las rías. Y las administraciones han hecho muy poco o nada en este sentido», denuncian desde el sector. Arcade es el municipio que concentra la mayor cantidad de embarcaciones que viven de la anguila en Galicia —tiene censadas 34 de los 96 registradas con nasas para la especie—, pero los datos del conjunto de la comunidad tampoco muestran una caída del stock vinculada al aumento de su mortalidad, teniendo en cuenta que se pescaron más de 37.000 kilos en 2025 (+12,5%) valorados en más de 586.000 euros (+17%).

«La pesca no es el problema»

La propuesta del Miteco llega de la mano de la iniciativa «Angulas, no, gracias», impulsada por la organización de cocineros Euro-Toques España. De hecho, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reunió con la junta directiva de la asociación antes de hacer público su anuncio, que se produce después de que el CSIC alertase en un informe del riesgo de desaparición de la especie y de que distintos científicos hayan advertido también que el número de ejemplares de anguila se ha reducido hasta un 98% en 50 años.

«No estamos de acuerdo con esta medida igual que no creemos que la pesca sea el problema. Está sobrerregulada y se están haciendo las cosas bien», afirma el presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Sieira, incidiendo en que su aplicación hará «inviable» la supervivencia de la flota. Según explica, la prohibición de la pesca de esta especie traerá consigo una mayor presión sobre otras poblaciones. La Xunta, por su parte, recalca que la comunidad hace «una gestión responsable» de los recursos y hará alegaciones al planteamiento del Gobierno central, con el objetivo de demostrar que sí se vela por su sostenibilidad.