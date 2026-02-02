¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?

El último informe encargado por el Comité de Pesca del Parlamento Europeo para evaluar el impacto de las importaciones de productos del mar en la autosuficiencia de la UE incluye varios casos de estudio a tener muy en cuenta; dos de ellos, relativos a la sardina marroquí y al mejillón chileno, estrechamente vinculados a Galicia. Las importaciones de ambas especies amenazan cada vez más a la producción propia del sector del mar, apoyándose en los bajos costes de los países que las explotan y exportan, en grandes volúmenes, a costa de una creciente dependencia y riesgos para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. ¿Pero qué es lo que se juegan la industria conservera y los bateeiros y por qué motivos?

El caso de la sardina de Marruecos ha saltado a la palestra este mes de enero por el veto de las exportaciones anunciado por Rabat a partir del 1 de febrero. Lo que prohibirá el país africano es el envío del pelágico en bruto, materia prima congelada vital para las plantas procesadoras gallegas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de su propia industria tras la caída de descargas que ha experimentado y poder seguir exportando enlatados, blindando así su cadena de valor.

Esto compromete por un lado a la industria nacional, que previsiblemente contará con menos producto para elaborar, y también a nivel comercial, puesto que la conserva de Marruecos seguirá entrando y lo hará a un precio más competitivo o con mejores márgenes. No en vano, los costes que soporta su flota son menores. El precio del diésel está a 1,2 euros en los puertos marroquíes y a entre 1,6 y 1,9 euros en el top 5 de países europeos, según el informe (Assessing the impact of seafood imports on EU self-sufficiency). Ocurre lo mismo con la electricidad —esencial para las conserveras y sus procesos de cocción, enlatado o refrigeración—, costando 0,09 euros/kWh en Marruecos, mientras España se sitúa entre 0,12 y 0,23 euros/kWh.

Chile multiplica su producción por 17

La UE ha construido una dependencia industrial y de consumo de sardina marroquí que ahora repercute en un recurso cada vez más tensionado, como así evidencia el desplome de los desembarques del pelágico en la costa africana y el riesgo a una posible ruptura de stock. En el caso del mejillón chileno, por su parte, la autosuficiencia europea ha pasado del 80% en 2019 al 70% en 2023. La producción del país sudamericano se ha multiplicado por 17 desde el 2000 y lo ha hecho al calor de la merma de molusco que ha sufrido el sector bateeiro gallego. Y sí, también con menores costes: entre 0,74 y 1,18 euros/kilo en Galicia frente a los 0,69 euros/kilo de Chile.

Si bien el bivalvo chileno no tiene nada que hacer con el mejillón natural —lo que exporta es congelado, preparado o transformado—, lo cierto es que está ganando cada vez más cuota en las fábricas de la comunidad, donde compite con el local. En un momento de producto autóctono a la baja por el impacto del cambio climático y factores ambientales adversos, esto permite sacar la actividad adelante y tiene poco o ningún efecto en los precios. Pero si la producción gallega vuelve a niveles altos y el alza de las importaciones se mantiene, solo queda confiar en un aumento igual de proporcional en el consumo para evitar que los precios caigan.