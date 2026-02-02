Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
La Prefectura Naval detectó el domingo la incursión del «Playa da Cativa», que navegó durante 45 minutos dentro de su ZEE
La Prefectura Naval Argentina ha identificado a un pesquero gallego dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) con indicios de presunta «pesca ilegal». Se trata del Playa da Cativa, un arrastrero de bandera española que fue detectado el pasado domingo, 1 de febrero, mientras navegaba en aguas jurisdiccionales del país sudamericano, según los registros del Sistema Guardacostas.
Conforme avanza el medio especializado Pescare, el buque permaneció en la zona alrededor de 45 minutos y se desplazó a menos de cuatro nudos, comportamiento que las autoridades nacionales consideran compatible con operaciones de arrastre, modalidad que los barcos extranjeros no pueden realizar en esas aguas sin autorización.
Desde la Prefectura señalan que el mismo buque ya había sido advertido el jueves 29 de enero por acercarse demasiado al límite exterior de la ZEE de Argentina. En esa ocasión, se le indicó mantener un margen de seguridad para evitar posibles incursiones.
El Playa da Cativa, con puerto base en Montevideo y propiedad de la empresa gallega Moradiña, es un arrastrero congelador de 55,8 metros de eslora y 9,5 metros de manga, construido en 1989.
Este episodio se suma a otro caso reciente, el pasado 10 de enero, cuando la Prefectura detectó al pesquero Bao Feng realizando maniobras similares en la misma zona durante más de una hora y media. Según Pescare, ambos casos han encendido las alertas de las autoridades argentinas «por la presión de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur y la necesidad de controles permanentes».
Este periódico se puso en contacto con la empresa para obtener su versión de los hechos sin éxito.
