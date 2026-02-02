El 75% de la flota pesquera de la UE se asoma a la insostenibilidad económica en un horizonte de 20 a 30 años

El aumento de los costes operativos, el envejecimiento de los barcos y las limitaciones normativas que impiden mejorar la productividad del sector pesquero han dinamitado la capacidad de la flota europea a la hora de garantizar la soberanía alimentaria del bloque. A medida que el conjunto de los barcos pierde peso, el abastecimiento depende aún más de las importaciones. Y viceversa. Es una pescadilla que se muerde la cola, como así constata el estudio Economic situation and outlook of the EU fishing fleets (Situación económica y perspectivas de las flotas pesqueras de la UE) publicado por el investigador Pavel Salz, expresidente de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros (EAFE). Según advierte, «alrededor del 80% de la flota pesquera de la UE es económicamente insostenible a medio y largo plazo». Y la perspectiva es que el 75% de los buques desaparecerán en un horizonte de 20 a 30 años, a menos que se implementen políticas adecuadas para revertir esta tendencia negativa.

«Una amplia gama de factores externos, como la degradación y protección del medio ambiente, la pérdida de caladeros debido a la competencia por el espacio, la complejidad de las regulaciones, la presión del mercado, el envejecimiento de las tripulaciones y el escaso interés en la educación pesquera, contribuyen aún más a las malas perspectivas del sector», expone el autor, que alerta de la «desintegración» de la pesca europea y sus «evidentes» consecuencias. «La producción de alimentos marinos y su variedad disminuirán, y la dependencia de las importaciones aumentará aún más, casi con toda seguridad superando el 80% del consumo», vaticina.

Solo 335 nuevos barcos al año

Salz deja claro que la cadena de suministro se verá afectada proporcionalmente a la flota, teniendo en cuenta que el procesamiento y el comercio se centrarán cada vez más en proveedores no pertenecientes a la UE. «El patrimonio cultural de las comunidades costeras se convertirá en una reliquia, conservada por los historiadores de los museos locales», denuncia el experto, que realiza su proyección de pérdida de capacidad a partir del Registro Europeo de la Flota Pesquera.

Las inversiones en nuevas construcciones han disminuido drásticamente desde 2008, según expone la base de datos de la Comisión Europea. Entre 2015 y 2024 se incorporaron a la flota un promedio de 335 barcos al año y, de mantenerse esta situación, contemplando que los buques tengan una vida útil de 40 años, solo quedarán 13.000 en 2050. «Esto representa aproximadamente el 25% de la flota activa actual», evidencia el investigador.

El especialista también pone el foco en los últimos informes del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Stecf) sobre el rendimiento económico de la pesca comunitaria, que muestran que el 80% de los pesqueros generan un valor añadido bruto muy inferior al necesario para generar «un atractivo económico suficiente» y promover «una renovación regular» de las embarcaciones. Y es que solo unos 6.000 buques (el 15 % de la flota) mostraron una rentabilidad adecuada en 2022.