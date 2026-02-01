La Xunta encarga al Cetmar un «plan de acción» para atajar la crisis del marisqueo

El marisqueo gallego atraviesa una crisis que desde la Xunta entienden que quizá no sea ya coyuntural. Como explicó en su primera entrevista con FARO la propia conselleira do mar, Marta Villaverde, se trata de «un tema complejo y multifactorial» que afecta a los arenales de la comunidad desde antes del problema con el berberecho en 2012 (con la enfermedad marteliosis) y que se vio agravada por las copiosas luvias «y las riadas de los años 2023 y 2024». La responsable del departamento quiere revertir la situación y para ello ha encargado al Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) la elaboración del «Plan de Acción para a Xestión do Marisqueo en Galicia 2026-2031», una medida que busca el diálogo con las cofradías para alcanzar una solución.

La caída de la producción de bivalvos en la comunidad ha sido importante. En la última década, las lonjas gallegas pasaron de vender casi 10.000 toneladas de productr a caer en los últimos dos años a menos de 4.000, lo que desplomó también la facturación pese a que los precios medios, en general, han ido incrementando hasta el récord de 3,8 euros el kilo alcanzado en 2025. En concreto, la venta de los distintos moluscos bivalvos que se recolectan en la costa (todos los tipos de almeja, berberecho, vieira, ostra...) dejó el año pasado unas ventas por valor de 47,7 millones, un 8% más que en 2024, pero un 32% menos respecto a hace diez años.

Para intentar frenar la situación, Mar apuesta por este plan de acción encargado de forma oficial al Cetmar a finales del pasado año por algo más de 207.600 euros (sin IVA). Junto con la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro que dirige María de los Ángeles Vázquez Suárez, el centro situado en Bouzas realizará una serie de reuniones con las mariscadoras y los pósitos, que son los que tienen la concesión o la autorización marisquera y, por lo tanto, los que deciden cómo gestionar sus bancos (con el aval técnico de la Consellería).

El objetivo de este planteamiento es elaborar un documento para finales de este mismo año en el que se recopilen todas las vías posibles para la recuperación de las zonas marisqueras. «Tienen que ser ellos los que nos ayuden a dar con la solución y establecer la hoja de ruta», concreta Villaverde, que habla «fomentar ese diálogo» y establecer «un plan con compromisos por ambas partes».

La aplicación del plan, encargado al Cetmar en forma de «asistencia técnica», está pensada para cinco años, es decir, hasta 2031. La cuantía acordada estará cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa) en un 70%.