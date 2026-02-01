Mar abre el plazo para las ayudas de renovación de equipamiento portuario
El año pasado el pósito de Vigo aprovechó estos apoyos para poner placas solares en la lonja
REDACCIÓN
El año pasado la cofradía de pescadores de Vigo modernizó la lonja de Canido con la colocación de 12 paneles solares fotovoltaicos. Una actuación que fue posible gracias a los 27.700 euros de ayuda recibida en el marco del programa de la Consellería do Mar para renovar y modernizar los equipamientos portuarios. Unos apoyos que este año están dotados con 10 millones de euros y cuyo plazo acaba de abrir.
Así lo anunció ayer la conselleira del Mar, Marta Villaverde, en la visita realizada a la lonja de Testal, gestionada por el pósito noiés, con el fin de animar a los agentes beneficiarios a acogerse la estos apoyos, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el período 2026-2027.
Villaverde explicó que esta orden tiene como novedad a posibilidad de solicitar anticipos o pagos a la cuenta sin tener que presentar garantías, «una medida que facilita el desarrollo de los proyectos aprobados, reduce cargas financieras y administrativas y permite una ejecución más ágil de las actuaciones», detalló.
