Villaverde pone en valor al sector conservero y anima al consumo responsable
REDACCIÓN
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la «calidad, seguridad y prestigio de las conservas de pescado», al tiempo que ha insistido en la «importancia de promover un consumo informado y responsable» de estos productos. Estas han sido las conclusiones conjuntas de la titular autonómica y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cytma) que este viernes han mantenido una reunión en la que se han debatido acciones conjuntas para «garantizar la confianza en los productos del mar».
Asimismo, Vilaverde y la entidad han coincidido en que el consumo también debe basarse en datos científicos y en los beneficios nutricionales que conlleva el consumo de pescado y de las conservas». Por otra parte, han incidido en que la «trazabilidad y el autocontrol» implantados por la industria gallega cumplen «estrictamente con la normativa europea en materia de seguridad alimentaria».
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay