Villaverde pone en valor al sector conservero y anima al consumo responsable

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la «calidad, seguridad y prestigio de las conservas de pescado», al tiempo que ha insistido en la «importancia de promover un consumo informado y responsable» de estos productos. Estas han sido las conclusiones conjuntas de la titular autonómica y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cytma) que este viernes han mantenido una reunión en la que se han debatido acciones conjuntas para «garantizar la confianza en los productos del mar».

Asimismo, Vilaverde y la entidad han coincidido en que el consumo también debe basarse en datos científicos y en los beneficios nutricionales que conlleva el consumo de pescado y de las conservas». Por otra parte, han incidido en que la «trazabilidad y el autocontrol» implantados por la industria gallega cumplen «estrictamente con la normativa europea en materia de seguridad alimentaria».