Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Villaverde pone en valor al sector conservero y anima al consumo responsable

REDACCIÓN

Vigo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la «calidad, seguridad y prestigio de las conservas de pescado», al tiempo que ha insistido en la «importancia de promover un consumo informado y responsable» de estos productos. Estas han sido las conclusiones conjuntas de la titular autonómica y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cytma) que este viernes han mantenido una reunión en la que se han debatido acciones conjuntas para «garantizar la confianza en los productos del mar».

Asimismo, Vilaverde y la entidad han coincidido en que el consumo también debe basarse en datos científicos y en los beneficios nutricionales que conlleva el consumo de pescado y de las conservas». Por otra parte, han incidido en que la «trazabilidad y el autocontrol» implantados por la industria gallega cumplen «estrictamente con la normativa europea en materia de seguridad alimentaria».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents