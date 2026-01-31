UGT dice que la negociación del convenio de elaborados del está estancada

UGT aseguró ayer que la negociación del convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar sigue «encallada». Dicen que en la última reunión la patronal abandonó la mesa.

El sindicato, que criticó a la CIG por supuestas «descalificaciones y calumnias», dijo que la reunión se inició con la respuesta de la patronal a la propuesta sindical para un convenio de 2026 a 2029 y diversos incrementos salariales. La patronal respondió con una contrapropuesta «insuficiente».

La CIG, por su parte, explicó que no formará parte de «farsas».