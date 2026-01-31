Aparece muerto en su camarote un marinero de Cangas de un barco atunero del Índico

Fallece un marinero de Cangas en el océano Índico. Según han trasladado fuentes del sector pesquero a este medio, el hombre, cuyas iniciales son Modesto S. P., apareció muerto en su camarote a bordo del atunero Egalabur, de la armadora vasca Atunsa.

La tripulación habría detectado la falta del marinero durante unas maniobras y al ir a buscarlo a su camarote lo encontraron ya fallecido. Por el momento se desconoce exactamente las causas de la muerte.

Según confirmaron allegados del marinero, conocido como Rilli, era natural del barrio de O Forte, en Cangas, y estaba vinculado al mundo del deporte y del fútbol de la localidad. De hecho, la Escola Fútbol Base de Cangas ya ha subido un pequeño comunicado para despedirse de él.

Antes de dedicarse al sector del atún, el marinero trabajo muchos años en la bajura a bordo del Camarón III. El próximo mayo hubiera cumplido 52 años.

El buque en el que trabajaba es uno de los que faenan en el rico caladero del océano Índico. Como muchos, lo hace ondeando la bandera de Seychelles. De acuerdo a los datos satélites, el barco habría salido del Port Victoria, capital del archipiélago, el pasado 6 de enero.

El Egalabur es el segundo atunero que facturó la vasca Murueta para la armadora, que según su página web opera un total de siete buques. Tiene 91 metros de eslora por casi 15 de manga y según el astillero su construcción se inició en mayo de 2013 y se entregó en 2014. Dispone de una capacidad de cubas de 2.200 metros cúbicos.

Es el segundo marinero de Cangas que fallece en lo que va de año. El primero fue Khalid Bouzit, de 30 años, que perdió la vida en Gran Sol cuando trabajaba a bordo del pesquero Novo Alborada.