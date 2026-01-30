El temporal complica el auxilio al mercante «Eikborg» a escasas 3,5 millas de las Cíes
El «Ría de Vigo» se aproxima a la zona, en la que ya están prestando asistencia los remolcadores Talavera, María de Maeztu y el offshore Skandi Lifter
El Eikborg es un mercante de casi 90 metros de eslora que presta servicios para la naviera holandesa Royal Wagenborg. Presenta casi 3.600 toneladas de tonelaje de peso muerto y lleva a bordo más de 3.000 toneladas de pulpa de papel con destino a un puerto alemán; está siendo tripulado por seis personas.
Pero lleva días con problemas: el pasado lunes notificó una avería en el timón a la Marinha Portuguesa, tras haber abandonado el puerto de Figueira da Foz, tras lo cual se activó un complejo dispositivo para asistirlo por la cercanía a la costa y por ser «un peligro para la navegación». La armadora contrató los servicios del potente offshore Skandi Lifter, habilitado para prestar servicios de remolque y 255 toneladas de capacidad de tiro.
Pero sus esfuerzos no han sido suficientes, al menos de momento. El Eikborg se encuentra ahora a escasas 3,5 millas al sur del islote de O Agoeiro, en las Cíes, escoltado tanto por el Skandi Lifter como por el remolcador Talavera. A escasa distancia está el María de Maeztu.
Pero a la zona y a más de 10 nudos de velocidad se dirige ya el Ría de Vigo, remolcador con más fuerza de tiro, con 120 toneladas. El problema, además de que la máquina del mercante sigue a cero, son las muy malas condiciones meteorológicas de la zona, con unos 30 nudos de viento y olas próximas a los 6 metros.
Los remolcadores están tratando de alejar el mercante de la costa, contra el viento, para que la operativa tampoco afecte al normal tráfico marítimo de entrada al puerto de Vigo.
