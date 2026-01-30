Pesca reparte cuotas de jurel, anchoa o merluza para más de 5.000 barcos
Agencias
El BOE publicó un conjunto de resoluciones con la asignación de cuotas iniciales de pesca de especies importantes para la flota del Cantábrico noroeste y del golfo de Cádiz, que se asignarán a 5.000 buques del caladero nacional.
Se trata de resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que afectan a los cupos de especies como la como la merluza, la anchoa, el jurel, la cigala, el gallo o el rape.
El reparto refleja el acuerdo de la Unión Europea del pasado diciembre. Pesca destacó que con esta resoluciones España «se adelanta» a la publicación del reglamento sobre las cuotas en el Diario Oficial de la UE, «para que la flota pueda planificar su actividad con mayor seguridad y estabilidad desde el inicio de la campaña». A ellos se aplicarán, si proceden, los correspondientes sobrantes y deducciones de cuota respecto a la campaña de 2025.
