Pesca reparte cuotas de jurel, anchoa o merluza para más de 5.000 barcos

El BOE publicó un conjunto de resoluciones con la asignación de cuotas iniciales de pesca de especies importantes para la flota del Cantábrico noroeste y del golfo de Cádiz, que se asignarán a 5.000 buques del caladero nacional.

Se trata de resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que afectan a los cupos de especies como la como la merluza, la anchoa, el jurel, la cigala, el gallo o el rape.

El reparto refleja el acuerdo de la Unión Europea del pasado diciembre. Pesca destacó que con esta resoluciones España «se adelanta» a la publicación del reglamento sobre las cuotas en el Diario Oficial de la UE, «para que la flota pueda planificar su actividad con mayor seguridad y estabilidad desde el inicio de la campaña». A ellos se aplicarán, si proceden, los correspondientes sobrantes y deducciones de cuota respecto a la campaña de 2025.