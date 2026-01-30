Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra

Las aguas gallegas son ricas en muchas especies de pescado y marisco. Emblemáticos son algunos de los productos de los que viven cientos de personas, ayudando a fijar población en zonas costeras y sirviendo de alimento mucho más allá de las fronteras de la comunidad. Quizá uno de los recursos más característicos sea el pulpo, el cefalópodo rey que es vital en algunos mercados de todo el globo.

El de Reino Unido no es precisamente uno de ellos, como tampoco era habitual que estos animales de ocho patas se dejasen ver en sus aguas. Solo en «explosiones» puntuales, tres registradas en toda la historia... hasta el año pasado, cuando los pescadores de la región de South West England empezaron a ver sus nasas llenas de pulpo. La situación llevó a la creación de una gran alianza entre administraciones y centros de conocimiento para intentar descubrir a qué se debía un fenómeno que no se daba desde hacía 75 años. Y los resultados ya están aquí.

Un informe dirigido por la Asociación de Biología Marina (Marine Biological Association, MBA) recoge en más de cien páginas las causas y consecuencias de esta «dramática floración» de Octopus vulgaris (la misma especie que se pesca en aguas gallegas) que a su juicio «está teniendo efectos significativos en la pesca y los ecosistemas marinos», con caídas en la producción de los pescadores locales de hasta el 50% en sus especies objetivo, principalmente crustáceos.

Basándose en los datos de científicos, pescadores y ciudadanos, la MBA buscaba destapar el motivo que llevó a la captura de más de 30.000 kilos a la semana del cefalópodo y a que el Ejecutivo proyecte ya una pesquería formal para competir con Galicia, donde las capturas son normalmente mucho más bajas. Como ya recogió este medio, según la Marine Management Organisation (MMO) el año pasado se pescaron en Inglaterra 1.900 toneladas de pulpo, mientras que en las lonjas gallegas se vendieron 1.218 toneladas.

Un pulpo en crecimiento en la mano de uno de los pescadores / Shellfishermen

Según la asociación, que contó con el apoyo de científicos de la Universidad de Plymouth y del Laboratorio Marino de Plymouth para elaborar el informe, la plaga actual es similar a las detectadas con anterioridad en los períodos 1899-1900, 1932-1933 y 1950-1951. «La floración actual, que realmente se aceleró a partir de enero del año pasado, parece ser al menos tan extensa como cualquier otra registrada anteriormente y todavía continúa», señalan.

Para los investigadores, existe un claro «vínculo climático» que explicaría la abundante aparición de la especie, apuntando directamente al calentamiento global y al aumento de la presencia de agua dulce. Así, según los datos ambientales recabados, se detectaron unas temperaturas marinas y atmosféricas «anómalamente cálidas de forma sostenida» que se combinó con una «salinidad anómala baja» a 20 millas náuticas de la costa. Sobre esto último, el MBA cree que el origen puede estar en la descarga de los ríos desde Francia.

Uno de los pescadores británicos con un pulpo en la lonja / Shellfishermen

«El equipo de investigación descubrió que las temperaturas marinas inusualmente altas durante los años de floración y el año anterior fueron un factor constante en todas las floraciones registradas», apuntan los expertos, que también destacan «los vientos sostenidos del este» que podrían haber transportado «larvas jóvenes de pulpo desde las Islas del Canal y el norte de Francia».

Consecuencias

Más allá de las causas de esta inusual presencia, en el estudio también intentaron abarcar, en el poco tiempo disponible, las consecuencias que genera para los pescadores. La flota de bajura de la región se centra en la captura de cangrejos, langostas o vieiras, pero sus aparejos de pesca llegaban cargados de cefalópodo, lo que habría reducido las tasas de captura de sus especies objetivo entre un 30% y un 50% en 2025.

Para estimar este descenso los investigadores realizaron una encuesta con 40 de estos pescadores, lo que reveló «impactos dispares del aumento repentino de la pesca del pulpo». Si bien algunos reconocieron que «se beneficiaron económicamente durante un tiempo», más de la mitad reconoció impactos negativos por la depredación del pulpo.

Imagen de un pulpo con un calderón gris al sur de Inglaterra / AK Wildlife Cruises

De hecho, alertan de posibles «efectos dominó en el ecosistema», ya que la presencia de esta especie «podría alterar las cadenas alimentarias», habiendo detectado a lo largo de 2025 algunos «ataques» sobre congrios, delfines o incluso tiburones, que aparecieron marcados por los tentáculos.

El estudio, fruto de «una colaboración extraordinaria», fue financiado por el propio gobierno británico (a través del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales), el Ayuntamiento de Plymouth y el Consejo del Condado de Devon. Desde el MBA entienden que sería necesario un monitoreo continuo de la situación a través de pescas científicas o el uso de cámaras submarinas para evaluar las poblaciones, entre otras medidas.