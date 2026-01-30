Afundación recoge casi 150 toneladas de residuos del mar
REDACCIÓN
Vigo
El proyecto Plancton, impulsado por Afundación en colaboración con el sector pesquero, ha retirado 146 toneladas de residuos de arenales y fondos marinos de Galicia en los últimos cinco años.
La iniciativa nació en 2021 para promover una conciencia sostenible en la sociedad haciendo visible el impacto negativo de la basura marina en los ecosistemas y ha ido creciendo año a año. De esta forma, solo en 2025 se retiraron 51 toneladas de residuos, ocho más que en la edición del año anterior.
