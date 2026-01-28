El pesquero de capital gallego «Novaya Zemlya» retorna al caladero tras el periplo que lo llevó a Cuba

El buque pesquero Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles), de pabellón de Rusia pero capital gallego, pasó unas Navidades de lo más inesperadas: en Cuba. Tras realizar una campaña en aguas de NAFO, para las que tiene autorización y cuotas —Rusia es miembro de la organización, como lo es también la Unión Europea o Canadá—, el arrastrero se dirigió al puerto de Cangas do Morrazo con la intención, el 5 de diciembre pasado, de descargar las capturas. Pero le fue denegada la entrada a los muelles de Frigoríficos del Morrazo después de que los técnicos de Aduanas —Ministerio de Hacienda— aseguraran que llevaba en las bodegas gallineta nórdica de Mar de Irminger, extremo que ha negado la empresa. Los datos de posicionamiento satelital avalan, como publicó FARO, que en esa última campaña operó en aguas NAFO y no en Irminger, ubicado a al menos 800 millas al norte. Este periódico no obtuvo respuesta a las consultas realizadas por escrito a Hacienda.

En efecto, el Novaya Zemlya faenó en el área controvertida de Irminger entre abril y mayo de 2025. Es una zona de pesca de NEAFC (Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste o North East Atlantic Fisheries Commission) en la que todos los países partícipes acordaron, a excepción de Rusia, rebajar también a cero el TAC de gallineta en el año 2020: los científicos del ICES (siglas en inglés del Consejo Internacional para la Exploración del Mar) habían recomendado frenar la explotación de esta pesquería por los malos datos de la biomasa. Rusia no acató aquella decisión al disponer de datos del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que negaban un mal estado de la población de gallineta. Apuntó que sus estudios eran «rigurosos» y que el estado del recurso era indiscutiblemente bueno. Por eso sus barcos han seguido operando en la zona y por eso el Novaya Zemlya se vio envuelto en esta controversia.

Ubicación del «Novaya Zemlya», dirección al caladero / Marine Traffic

Dado que Bruselas considera que pescar gallineta en Irminger (también en Labrador) contraviene las normas, el ex Playa de Arneles tuvo que desembarcar su faena de abril y mayo del año pasado en el puerto marroquí de Agadir a finales de junio, por llevar ese producto en sus bodegas. Y, tras el veto de España a arribar en Cangas el pasado diciembre, se dirigió a Cuba, al puerto de Mariel. Allí llegó a mediados de diciembre, tras haber repostado combustible en Kingston (Jamaica).

La dársena de Mariel es estratégica no solo para Cuba, sino para el tráfico marítimo del Caribe, por su ubicación. La terminal de contenedores movió, según sus propios registros, 312.608 TEU —unidad de medida equivalente a un container de 20 pies— en el ejercicio 2023. Tiene líneas operativas con algunas de las mayores navieras del mundo, como CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk o Hamburg Süd. Esta semana, el Novaya Zemlya abandonó finalmente la terminal cubana para poner rumbo al norte y dirigirse a zona de pesca.